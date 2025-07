Stefano De Martino, il consiglio che gli ha dato Maria De Filippi su Affari Tuoi

Stefano De Martino è ormai il conduttore di punta della Rai: di strada ne ha fatta da Amici in poi, senza dimenticare la gavetta, lo studio e il duro lavoro per scrollarsi di dosso l’etichetta di “ex” o “marito” di Belen Rodriguez. Oggi De Martino è un professionista stimato, alle redini di Affari Tuoi, il game show popolare di Rai1 che ha chiuso una stagione da record. Ma c’è una costante nella vita di De Martino, e il suo nome è Maria De Filippi, la persona che gli ha di fatto cambiato la vita.

Stefano De Martino, il consiglio di Maria De Filippi

Il suo futuro è luminoso, tanto che spesso abbiamo sentito il nome di Stefano De Martino associato al Festival di Sanremo, il palco più importante di tutti. Tutto, per lui, è iniziato nel 2009, ben 16 anni fa, nel talent show Amici: oggi è tra i volti di punta della Rai, dove ha condotto con successo la stagione televisiva 2024/2025, tra Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile. Tornando indietro nel tempo, però, e guardando al presente e al passato, c’è sempre stata una costante nella sua vita, ed è Maria De Filippi.

“Maria è una costante della mia vita. Mi confronto con lei, ha un istinto da cui ho la fortuna di abbeverarmi ogni volta. Riguardo alla possibilità di condurre Affari Tuoi, Maria mi ha detto che avrei potuto farlo bene, ma che avrei dovuto trovare la mia quadra”, ha rivelato a La Freccia. Non è la prima volta che De Martino parla della conduttrice, e in ogni occasione ha sempre sottolineato la fortuna di avere al proprio fianco una professionista della sua caratura, la Regina degli ascolti di Mediaset.

“Mi ha visto crescere, mi ha tenuto a bada, perché ho sempre fatto casini. Mi ha sempre redarguito, difeso, giustificato, cazziato. Per me è la persona più intelligente che io conosca. Ha una cultura umana, un’etica del lavoro dalla quale ho assorbito tutto”, aveva rivelato a The BSMT di Gianluca Gazzoli.

Il successo stellare di Stefano De Martino

Spesso il conduttore è stato messo in discussione, nonostante gli ottimi risultati ottenuti, come quando ha superato i 7 milioni di spettatori con Affari Tuoi, praticamente il programma più visto dopo Sanremo, che è l’evento per eccellenza della televisione. Eppure, il suo successo è stato stellare, e non solo dal punto di vista degli ascolti: De Martino è amatissimo dal pubblico, proprio perché è uno showman e sa come coinvolgere gli spettatori da casa (e il pubblico in studio).

Si è impegnato, ha lavorato sodo, ed è riuscito a consolidare il proprio lavoro andando oltre la superficie: inutile continuare a paragonarlo ad altri conduttori e showman, proprio perché De Martino ha la sua cifra stilistica. Tra cui la riservatezza: ormai è nota la sua allergia al gossip, al chiacchiericcio. Se ne tiene ben distante, preferisce parlare del suo lavoro, dei suoi impegni. Oggi si dice single, ma al suo fianco nelle ultime settimane c’è spesso stata l’ereditiera Caroline Tronelli.