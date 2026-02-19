Stefano De Martino, il suo San Valentino (segreto) con Maria De Filippi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Maria De Filippi e Stefano De Martino

Single ormai da tempo, Stefano De Martino ha scelto di trascorrere il suo San Valentino con una persona davvero speciale, a cui però non è legato sentimentalmente. Si tratta di Maria De Filippi che, come racconta il settimanale Chi, ha trascorso la festa degli innamorati insieme al conduttore.

Stefano De Martino e Maria De Filippi insieme a San Valentino

Maria De Filippi è stata dunque “l’appuntamento segreto” di Stefano De Martino in occasione di San Valentino. La conduttrice e l’ex ballerino di Amici d’altronde si conoscono bene e sono legati da un affetto sincero che dura da più di 16 anni. Un rapporto speciale che li ha spinti a festeggiare insieme la festa degli innamorati.

I due sono stati immortalati mentre passeggiavano per le strade di Roma, diretti in un ristorante del quartiere Prati. Un pranzo piacevole, fra chiacchiere e risate, forse parlando del futuro televisivo di De Martino. D’altronde Stefano non ha mai nascosto quanto Maria De Filippi sia stata essenziale nel suo processo di crescita e come sia diventata, nel tempo, una confidente importante.

Nel periodo della sua separazione da Belen Rodriguez, non a caso, il conduttore era fuggito proprio da Maria per trovare conforto e chiederle un consiglio. Lo stesso ha fatto in tanti altri momenti cruciali della sua vita privata e della sua carriera. Il presentatore sta vivendo un periodo particolarmente positivo grazie al successo di Affari Tuoi, che non ha perso il suo smalto nonostante la sfida con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, e i numeri spettacolari delle sue prime serate. Presto tornerà anche lo show Stasera tutto è possibile, mentre già si parla di un possibile Sanremo 2027 con la sua conduzione.

Nel privato le cose non vanno altrettanto bene. Il conduttore alla fine dell’estate aveva chiuso la storia d’amore con Caroline Tronelli. La colpa, a quanto pare, sarebbe da imputare all’eccessiva pressione mediatica, ma anche alla presenza – a tratti invadente – dell’ex Belen, e dell’amica del cuore Gilda Ambrosio.

Il rapporto speciale di Stefano De Martino e Maria De Filippi

Era il 2009 quando Stefano De Martino entrò nella scuola di Amici, iniziando un percorso fatto di soddisfazioni e successi. All’epoca aveva solamente 19 anni, ma conquistò immediatamente il favore del pubblico, anche grazie alla storia d’amore con Emma Marrone.

Da allora ne è trascorso di tempo e tante cose sono cambiate, ma Maria De Filippi è rimasta una costante nella vita del presentatore. “Mi ha visto crescere, mi ha tenuto a bada, perché ho sempre fatto casini – aveva spiegato qualche tempo fa -. Mi ha sempre reguardito, difeso, giustificato, ca***ato. Per me è la persona più intelligente che io conosca. Ha una cultura umana, un’etica del lavoro dalla quale ho assorbito tutto”.

Sarebbe stata proprio lei a consigliare a Stefano di accettare la proposta di condurre Affari Tuoi. “Maria è una costante della mia vita. Mi confronto con lei, ha un istinto da cui ho la fortuna di abbeverarmi ogni volta – aveva rivelato -. Riguardo alla possibilità di condurre Affari Tuoi, Maria mi ha detto che avrei potuto farlo bene, ma che avrei dovuto trovare la mia quadra”.