Stefano De Martino beccato con una “donna stupenda”: il nuovo (presunto) flirt

Lui si dichiara da tempo single, ma non si fa che parlare della sua vita sentimentale: parliamo di Stefano De Martino, che è stato beccato da alcuni fan in dolce compagnia. Il conduttore, di solito “allergico” ai riflettori e ai flash di curiosi e fotografi quando si parla della sua vita privata, questa volta si è fermato per scattare qualche foto insieme ai suoi ammiratori.

Stefano De Martino pizzicato con una “donna stupenda”

A lanciare lo scoop del nuovo (presunto) flirt di Stefano De Martino è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, contattato da diverse fonti che hanno riferito tutti la stessa versione. Il conduttore è stato infatti beccato da diversi fan per le strade di Milano, con quella che è stata definita da tutti una “donna bellissima” dai capelli castani.

Quello che ha stupito molti è stata la reazione di De Martino: l’ex ballerino di Amici, di solito restio a concedersi agli obiettivi dei fotografi, questa volta ha ceduto alle richieste dei suoi fan, scattandosi qualche foto insieme a loro, tra sorrisi e gentilezze. La donna misteriosa invece si sarebbe defilata, proprio per lasciare spazio agli ammiratori del conduttore.

Al momento nessuna conferma né smentita dal diretto interessato: difficilmente però De Martino si lascerà andare a dichiarazioni ufficiali, soprattutto quando queste riguardano la sua vita sentimentale. Da sempre infatti Stefano si professa single, e nonostante i vari flirt che gli sono stati attribuiti nel tempo, lui non ha mai voluto commentare.

Stefano De Martino e i ritorni di fiamma con Emma e Belen Rodriguez

Da quando si è concluso il suo matrimonio con Belen Rodriguez, la vita sentimentale di Stefano De Martino è rimasta avvolta nel mistero. Negli ultimi due anni non sono mancate voci e pettegolezzi su frequentazioni e liason più o meno importanti, ma il conduttore ha sempre cercato di non far trapelare alcuna informazione sui suoi flirt e sulle sue storie.

Ma soprattutto nei mesi scorsi in tanti hanno sospettato che potesse esserci un ritorno di fiamma con Emma Marrone, con la quale ha sempre mantenuto un legame fortissimo. Talmente intenso che moltissimi hanno sperato che potesse scoccare di nuovo la scintilla, soprattutto dopo le frequenti paparazzate insieme.

La cantante e il conduttore però negli ultimi mesi hanno intensificato gli incontri perché lei è stata ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile: un faccia a faccia divertentissimo, con Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi, e una busta da aprire come in una qualsiasi puntata di C’è posta per te. “Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato”, ha detto scherzando e mettendo di fatto la parola fine a tutti i pettegolezzi che li riguardavano.

Ma non è finita qui: secondo il giornalista Gabriele Parpiglia De Martino sarebbe rientrato nella vita di Belen Rodriguez. Da tempo infatti si vocifera che la showgirl argentina abbia un fidanzato segreto, e che questo sia proprio l’ex marito e padre del figlio Santiago. Un ritorno di fiamma in piena regola se la notizia dovesse essere confermata, e non certo il primo per i due che ci hanno abituato a un lungo tira e molla in questi ultimi anni.