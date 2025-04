Stefano de Martino, il fidanzato di Belen non è poi così segreto: le indiscrezioni

Fonte: IPA Belen e Stefano de Martino

Gabriele Parpiglia torna a colpire con uno scoop che ha il sapore del deja-vu e l’odore del ritorno di fiamma: nel mirino ci sono di nuovo loro, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ma stavolta niente sussurri tra salotti e redazioni. A parlare è un video. Sì, perché il giornalista ha tirato fuori dalle tasche social un filmato in cui il conduttore campano passeggia sotto casa dell’ex moglie.

Un viavai che non ha nulla di casuale: lui guarda, si guarda, sa di essere osservato e agisce come chi non vuole farsi beccare ma non riesce a starne lontano. Forse passava di lì per vedere Santiago? Possibile. Ma allora perché quell’andatura nervosa da chi sa che qualcuno lo sta spiando? Qualcosa non torna, o forse torna tutto.

Belen paparazzata con Spinalbese ma spunta un altro nome

Negli ultimi giorni, la conduttrice è stata immortalata in compagnia dell’ex compagno Antonino Spinalbese, con cui condivide la piccola Luna Marì. Tuttavia, la serenità ritrovata tra i due non sembrerebbe preludere a un riavvicinamento sentimentale.

Diverso sarebbe il discorso per quanto riguarda Stefano De Martino, che secondo quanto riferito da Parpiglia, potrebbe essere tornato a occupare un posto importante nella vita della showgirl.

Il nome dell’uomo misterioso: Parpiglia rompe il silenzio

All’interno della sua newsletter, Parpiglia aveva lanciato un amo ghiotto: Belen non sarebbe affatto sola, ma accompagnata da un nuovo spasimante, uno che porta un cognome che pesa, eccome se pesa. Un aristocratico del gossip, insomma. Ma il nome? Niente spoiler subito, sia mai che la diretta interessata smentisca tutto in un lampo. “Non ho fatto il nome per sviare Belen e le sue eventuali smentite”, ha confidato il giornalista. La prudenza prima del colpo di scena, che infatti è arrivato: il misterioso accompagnatore sarebbe proprio Stefano De Martino.

Prima di svelare l’identità, Parpiglia aveva lasciato intendere che la storia fosse ancora da costruire alla luce del sole: un uomo schivo, una relazione ancora sospesa tra il privato e il segreto.

La visita notturna sotto casa Rodriguez: indizi su De Martino

Il giornalista ha aggiunto ulteriori dettagli che alimentano le ipotesi su un presunto riavvicinamento. Ha raccontato di essere entrato in possesso di una fotografia che ritrae un uomo entrare nell’abitazione della Rodriguez e rimanervi fino alle prime ore del mattino, precisamente fino alle 3:59. Secondo quanto sostenuto da Parpiglia, quella persona sarebbe proprio De Martino.

Le immagini social che rilanciano il ritorno di fiamma

A rafforzare la tesi del giornalista, è stato pubblicato un filmato attraverso il suo profilo social. Nelle immagini si vede l’ex ballerino aggirarsi con aria inquieta nei pressi della casa della presentatrice. Un comportamento che, secondo Parpiglia, sarebbe dovuto alla consapevolezza di essere seguito dai fotografi.

Nuove verità su Belen e Stefano: tra amori nascosti e vecchi equilibri

Da quando si sono detti addio, Belen ha avuto qualche flirt passeggero, mentre Stefano De Martino non si è legato ufficialmente a nessuno. Ciononostante, fonti vicine al mondo dello spettacolo sostengono che il conduttore abbia vissuto alcune frequentazioni lontane dai riflettori, mantenendo sempre un profilo basso per evitare speculazioni.

In una recente intervista a La Repubblica, la showgirl ha dichiarato il desiderio di vivere una storia stabile con una persona matura, che non senta il bisogno di competere con lei e che sappia condividere in modo autentico un percorso affettivo sano. Ha anche sottolineato la volontà di allontanarsi da dinamiche disfunzionali e relazioni tossiche. Parole che gettano una nuova luce sui movimenti degli ultimi giorni e che fanno pensare che, forse, questa volta potrebbe essere davvero diversa. O perlomeno, i fan lo sperano.