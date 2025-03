Stefano De Martino ed Emma di nuovo insieme. C’è chi vorrebbe un ritorno di fiamma

Riavvicinamento in vista per Stefano De Martino ed Emma, avvistati a cena insieme: qualcosa si sta muovendo o è semplice amicizia?

Fonte: IPA Stefano De Martino ed Emma

Sono sempre più vicini e in tantissimi gridano al ritorno di fiamma: Stefano De Martino ed Emma Marrone sono stati avvistati di nuovo insieme e i fan della “coppia” sono già in visibilio. Nonostante siano passati più di dieci anni dalla fine della loro storia d’amore la loro complicità è innegabile e fa pensare che forse non tutto è perduto per i due.

Stefano De Martino ed Emma ancora insieme

Sta (ri)nascendo una coppia? Così parrebbe data la vicinanza di Stefano De Martino ed Emma Marrone, che sono stati avvistati di nuovo insieme a cena (sempre in compagnia di altri commensali), eppure questo fa ben sperare i fan della coppia. Del resto i due, oggi entrambi single, hanno condiviso gli anni più belli, quelli della spensieratezza, e si sa, i primi amori difficilmente si dimenticano.

I due non hanno mai nascosto di avere ancora oggi un rapporto molto forte: qualche tempo fa il conduttore di Affari tuoi aveva raccontato di essere molto affezionato alla cantante. “Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi”, aveva confessato, spiegando anche di essere “molto legato a lei e ci sentiamo spesso, abbiamo davvero un bel rapporto“.

Sentimenti condivisi anche da Emma, che non ha mai smesso di sostenerlo: la cantante era tra il pubblico del Teatro Brancaccio di Roma a vedere Meglio Stasera, spettacolo che De Martino ha portato in giro per i teatri d’Italia e dove ha messo in scena tutto il suo talento. E quando lui si era esibito sulle note di La leva calcistica della classe ’68 di Francesco De Gregori, Emma ha voluto fargli una dedica: “Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step”, aveva scritto concludendo la frase con un cuoricino, altro segnale che aveva fatto sognare i fan.

Stefano De Martino, il nuovo flirt?

Mentre in tantissimi vorrebbero Stefano ed Emma di nuovo insieme come ai tempi di Amici, il conduttore si sarebbe riavvicinato a un’altra sua ex, Gilda Ambrosio. I fotografi del settimanale Chi hanno pizzicato i due insieme all’interno dell’Armani Caffè in compagnia di alcuni amici comuni. Pare che la complicità tra la stilista e De Martino fosse evidente, tra sorrisi e sguardi d’intesa, momento interrotto dai paparazzi, che hanno fatto scappare a gambe levate il conduttore.

I due hanno avuto una relazione subito dopo la prima separazione da Belen Rodriguez, con qualche tira e molla fino al 2020. Una storia importante per lui, che in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia aveva così definito: “La conosco da due anni, ma è una persona con cui ho avuto subito un’empatia fortissima, abbiamo molti interessi in comune ed estrema fiducia l’uno nell’altro”.

“Per me è una figura di riferimento molto importante” aveva poi raccontato l’ex ballerino di Amici. “Ma sono spaventato dai rapporti di coppia e quando incontro una persona come Gilda, che mentalmente è sulla mia stessa lunghezza d’onda, mi spiace rovinare il rapporto con una relazione, perché per me l’amore di una coppia ha sempre una fine”.