Zendaya arriva al CinemaCon 2026 e non si limita a partecipare: occupa la scena. Il completo nude firmato Schiaparelli, scolpito come una seconda pelle, sembra uscito direttamente dalle dune di Arrakis, ma con un twist couture che parla chiarissimo: controllo totale. La giacca strutturata con spalle decise e vita strettissima costruisce una silhouette quasi architettonica, mentre la texture sfumata, polverosa, dà quell’effetto “sopravvissuta nel deserto” che strizza l’occhio a Dune senza essere didascalica. La pencil skirt segue le linee del corpo con precisione chirurgica, e le pump tono su tono allungano tutto.