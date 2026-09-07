La nuova stagione di "Affari Tuoi" è stata inaugurata dagli studi di Milano, ma come saranno andati gli ascolti? I risultati

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Stefano De Martino

La domenica sera che segna davvero la fine dell’estate televisiva è arrivata, e con lei è tornato anche uno dei duelli più chiacchierati della tv. Il 6 settembre è finalmente ripartita la sfida dell’access prime time e, prima ancora di scoprire i numeri definitivi, una cosa è certa: la stagione tv 2026-2027 è ufficialmente iniziata con il ritorno di un volto che il pubblico non vedeva da mesi.

Alle 20.35 Stefano De Martino ha riaperto i battenti di Affari Tuoi con una novità niente male: il game show ha lasciato Roma per trasferirsi in un nuovo studio a Milano, un cambio di scenario che i fan attendevano da tempo. Al suo fianco, confermatissimi, Herbert Ballerina e Martina Miliddi, garanzia di continuità per chi ormai segue il programma sera dopo sera.

Dall’altra parte, come sempre, c’era Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, affiancato da Samira Lui. Il game show di Canale 5 arriva a questo appuntamento in un momento di forma smagliante: è stato il programma più seguito dell’intera estate 2026, Una sfida, quella tra i due conduttori, che negli ultimi mesi ha spesso premiato Canale 5, ma che De Martino affronta con grande serenità.

Passata la boa dell’access, il pubblico ha avuto l’imbarazzo della scelta. Su Rai 1 spazio alla commedia Sei mai stata sulla luna?, firmata Paolo Genovese, con Raoul Bova e Liz Solari protagonisti di una storia sospesa tra Milano e le campagne pugliesi. Rai 3 ha puntato ancora una volta sull’anima documentaristica di Domenico Iannacone con Che ci faccio qui, mentre Rete 4 ha proposto un nuovo capitolo di Giganti, il racconto per immagini condotto da Toni Capuozzo.

Sul fronte Mediaset, Canale 5 ha scelto di continuare con la serie turca Racconto di una notte, ormai una presenza fissa, mentre Italia 1 ha riproposto la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo in Odio l’estate. Da segnalare anche l’offerta sportiva di Rai 2, che con la sfida di basket femminile tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali ha intercettato gli appassionati delle Azzurre.

Prima serata, ascolti tv del 6 settembre

È Canale 5 ad aggiudicarsi la vetta degli ascolti della serata con la trasmissione di Racconto di una Notte, che conquista 1.670.000 spettatori, pari a uno share del 15.5%. Segue a breve distanza Rai 1, dove il film Sei mai stata sulla luna? ha catturato l’interesse di 1.523.000 spettatori, registrando il 12.9% di share.

Tra le altre Reti generaliste, si distingue Italia 1 grazie alla commedia Odio l’estate, che ha incollato allo schermo 941.000 spettatori (7.5%). Buona prestazione anche per la proposta culturale di Rete 4: l’approfondimento Giganti – I Protagonisti della Storia ha totalizzato 495.000 spettatori, sfiorando il 4.6% di share.

Sul fronte del servizio pubblico, Rai 3 ha proposto la replica di Che Ci Faccio Qui, segnando 520.000 spettatori e il 3.9% di share, mentre su Rai 2 lo sport in prima serata con il match di basket Mondiali Femminili: Italia-Stati Uniti ha intrattenuto 502.000 spettatori (3.6%).

Nelle retrovie e sui canali tematici, La 7 raggiunge 311.000 spettatori (2.5%) con la pellicola Getaway!. Infine, sulle reti minori del digitale terrestre, Tv8 ottiene 270.000 spettatori (2.6%) grazie a Italia’s Got Talent, mentre sul Nove la puntata di La Corrida Remix ha radunato 153.000 spettatori con l’1.8% di share.

Access Prime Time, dati del 6 settembre

Sfida ad altissimi livelli nell’access prime time, dove Canale 5 conquista numeri record: dopo l’anteprima Gira La Ruota della Fortuna, capace di registrare 3.159.000 spettatori (21.3%), l’appuntamento principale con La Ruota della Fortuna vola fino a 3.721.000 spettatori, toccando uno share del 25.3%. Tiene egregiamente testa Rai 1, dove il gioco Affari Tuoi raduna 3.320.000 spettatori pari al 22.4% di share.

Ottima performance su La 7 per l’approfondimento giornalistico di In Onda, che supera la soglia del milione interessando 1.037.000 spettatori (7%). Su Italia 1, la serie tv N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla allo schermo 809.000 spettatori (5.4%).

Sulla quarta rete, Rete 4 propone il dibattito politico di Realpolitik, che raccoglie 607.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 530.000 spettatori (3.6%) nella seconda. Su Rai 3, la replica del programma di interviste L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione viene scelta da 430.000 spettatori (2.9%).

Sui canali nativi digitali, l’offerta culinaria vede prevalere il Nove, dove Little Big Italy intrattiene 325.000 spettatori (2.2%), mentre su Tv8 la sfida di 4 Ristoranti si attesta a 214.000 spettatori con l’1.5% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 settembre

Trionfo assoluto su Rai 1 con lo sport: la finale degli Europei di Pallavolo Femminile – Italia-Turchia ha incollato allo schermo 3.624.000 spettatori, schizzando a un eccellente 29.5% di share. Su Canale 5, il game show The Wall – I Protagonisti parte con 1.158.000 spettatori (10.7%), per poi salire con la puntata principale di The Wall fino a 1.807.000 spettatori (14.3%).

Nel preserale di Rai 3, la diretta de Il Palio di Asti conquista 372.000 spettatori (3.5%); a seguire, la fascia informativa del TGR registra ben 1.583.000 spettatori (11.3%), lasciando poi il testimone a Blob con 521.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4, la soap opera La Promessa si attesta su ottimi livelli con 747.000 spettatori (5%).

Sui canali d’azione e polizieschi, Italia 1 sigla 380.000 spettatori (3.2%) con l’approfondimento Studio Aperto Mag e 379.000 spettatori (2.6%) con la serie C.S.I. – Scena del Crimine. Su Rai 2, il doppio appuntamento con Blue Bloods raccoglie 325.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e sale a 503.000 spettatori (3.4%) nel secondo.

Tra i motori di Tv8, la Superbike appassiona 205.000 spettatori (1.8%), mentre la Formula 1 tocca i 331.000 spettatori (2.2%). Infine, sul Nove, la replica di Little Big Italy raduna 299.000 spettatori (2.2%).