Ascolti tv del 23 settembre, Stefano De Martino e Carlo Conti alleati contro Gerry Scotti

Carlo Conti è tornato su Rai 1 con "Tale e Quale Show" e si allea con Stefano De Martino contro "La Ruota dei Campioni" di Gerry Scotti: gli ascolti

Getty Images Carlo Conti e Stefano De Martino

È stato un mercoledì sera ricco di novità in tv. Carlo Conti è tornato su Rai 1 con Tale e Quale Show. Il format è sempre lo stesso ma sono molte le novità, a cominciare dal fatto che ha cambiato giorno di messa in onda, rinunciando al consueto venerdì. E poi in giuria, l’unico rimasto della vecchia guardia è Cristiano Malgioglio che ha fatto scintille con la new entry Elettra Lamborghini.

Stefano De Martino con Affari Tuoi ha introdotto Tale e Quale Show e ha trovato in Carlo Conti un alleato forte per contrastare il suo nemico dello share, Gerry Scotti che però si è fatto furbo.

Canale 5 sfrutta il successo de La Ruota della Fortuna e dà a Gerry anche la prima serata con La Ruota dei campioni.

Intanto, su Rai 3 abbiamo visto il debutto di Raffaella Griggi alla conduzione di Chi l’ha visto?. Mentre Rai 2 ha trasmesso gli Europei di pallavolo, Italia vs Finlandia. Su Italia 1 è andato in onda il film Shark – Il primo squalo e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca. Su La7 Una giornata particolare è stata dedicata a San Francesco.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 23 settembre