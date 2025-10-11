Ascolti tv del 10 ottobre, De Martino e Gerry Scotti sul filo del rasoio. Carlo Conti Re

Cresce la tensione tra Stefano De Martino su Rai 1 e Gerry Scotti su Canale 5. In prima serata si sono sfidati "Tale e Quale Show" e "Tradimento": tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino e Gerry Scotti continuano a far parlare di sé. La competizione tra Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5 è sempre più agguerrita, soprattutto dopo che la trasmissione dei pacchi ha dimostrato di essere in grado di battere il programma di Mediaset. Anche se per poco.

Insomma, Stefano De Martino e Gerry Scotti sono gli uomini del momento in tv. Ma Carlo Conti non ha esitato a prendersi la scena in prima serata su Rai 1 con Tale e Quale Show, una garanzia di successo anche grazie ai suoi simpaticissimi giudici fissi, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, oltre naturalmente ai talentuosi concorrenti.

Su Canale 5 l’appuntamento del venerdì sera è stato come sempre con la soap turca, Tradimento. Su Rete 4 a Quarto Grado si sono affrontati i casi di Chiara Poggi e Liliana Resinovich. Mentre su Rai 3 è andato in onda Farwest. Rai 2 ha proposto il film 65 Fuga dalla Terra e Italia 1 Shooter. Su La7 a Propaganda Live si è parlato di Gaza, mentre Carmen Consoli è stata l’ospite musicale.

Prima serata, ascolti tv del 10 ottobre: vince Carlo Conti

Nella serata di venerdì 10 ottobre 2025, vince Rai1 con Tale e Quale Show, che conquista 3.055.000 spettatori (20,5% di share). Su Canale5, il film Tradimento ottiene 2.086.000 spettatori con il 15,1%, mentre Rai2 con 65 – Fuga dalla Terra si ferma a 506.000 spettatori (2,9%).

Su Italia1, il film d’azione Shooter registra 1.173.000 spettatori (7,2%), superando Rai3 con FarWest, seguito da 558.000 spettatori (3,7%). Buon risultato per Rete4 con Quarto Grado, che totalizza 1.269.000 spettatori (9,4%); su La7 Propaganda Live coinvolge 822.000 spettatori (6,4%).

Chiudono la prima serata Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo su Tv8 con 487.000 spettatori (3%) e Fratelli di Crozza sul Nove, che convince 917.000 spettatori (5,2%).

Access Prime Time, dati del 10 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 3.804.000 spettatori (20,5%), Affari Tuoi è seguito da 4.556.000 spettatori (23%) tra le 20:47 e le 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna, seguito da 3.800.000 spettatori (19,8%), La Ruota della Fortuna vola a 4.819.000 spettatori (24,3%) tra le 20:53 e le 21:52, confermandosi leader del preserale Mediaset.

Su Rai2 TG2 Post convince 462.000 spettatori (2,3%), mentre su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine tiene davanti allo schermo 1.027.000 spettatori (5,2%). Il Cavallo e la Torre su Rai3 registra 1.077.000 spettatori (5,7%), seguito da Un Posto al Sole con 1.316.000 spettatori (6,6%).

Su Rete4 4 di Sera totalizza 951.000 spettatori (5%) nella prima parte e 929.000 spettatori (4,6%) nella seconda. Otto e Mezzo su La7 si conferma forte con 1.633.000 spettatori (8,2%).

Chiudono Foodish su Tv8 con 485.000 spettatori (2,5%) e The Cage – Prendi e Scappa sul Nove con 545.000 spettatori (2,8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 10 ottobre

Passiamo agli ascolti del Preserale del 10 ottobre. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente conquista 2.604.000 spettatori (21,9%), Reazione a Catena cresce fino a 3.748.000 spettatori (24,6%). Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.673.000 spettatori (15,7%), Avanti un Altro si ferma a 2.557.000 spettatori (18,4%).

Su Rai2 la partita di qualificazione agli Europei Under 21 Italia–Svezia è seguita da 708.000 spettatori (5,6%). Su Italia1 Sport Mediaset Mag ottiene 304.000 spettatori (2,3%), C.S.I. Miami si attesta su 595.000 spettatori (3,6%).

Su Rai3 le edizioni regionali del TGR informano 1.992.000 spettatori (12,9%), seguite da Blob con 880.000 spettatori (5,2%) e Fin Che la Barca Va con 811.000 spettatori (4,5%). Su Rete4 10 Minuti coinvolge 913.000 spettatori (6,2%), La Promessa ottiene 938.000 spettatori (5,5%).

Su La7 Ignoto X raduna 257.000 spettatori (2%), su Tv8 4 Ristoranti appassiona 274.000 spettatori (1,8%) e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 481.000 spettatori (3%), preceduto da Little Big Italy con 206.000 spettatori (2,2%).