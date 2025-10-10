Ascolti tv del 9 ottobre, Stefano De Martino inizia a far paura: la reazione di Gerry Scotti

Stefano De Martino ha tirato fuori la grinta su Rai 1 con "Affari Tuoi". Gerry Scotti si gioca il tutto per tutto con "La Ruota della Fortuna" su Canale 5 e vince

Ormai tutti davano per scontato l’imbattibilità di Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5 e invece Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 ha saputo rimontare la classifica degli ascolti tv. Ma è stato solo un momento di gloria, infatti la reazione del suo rivale non si è fatta attendere.

Dopo settimane in cui è sempre stato il numero due dello share nel prime time, Stefano De Martino è riuscito nell’impresa di superare Gerry Scotti. Ora bisognerà vedere se saprà mantenere la vetta conquistata faticosamente. Ma messo alla prova, è stato sconfitto già in partenza.

Invece, in prima serata giovedì 9 ottobre si sono contese il podio degli ascolti due grandi fiction. Su Rai 1 è andata in onda la serie con Cristiana Capotondi, La ricetta della felicità, mentre su Canale 5 abbiamo ritrovato la soap, La notte nel cuore.

Su Rai 3 Francesca Fialdini ha debuttato con il nuovo programma Attenti al libro. Mentre su Rai 2 è andato in onda Ore 14 sera. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Dritto e Rovescio, ospite della serata è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Prima serata, ascolti tv del 9 ottobre: La ricetta della felicità vince

Su Rai 1 La ricetta della felicità incolla al piccolo schermo 2.910.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.399.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 894.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 Black Adam piace a 1.152.000 spettatori con il 6.8%.

Su Rai3 Attenti al Libro segna 275.000 spettatori (1.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 821.000 spettatori (6.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 912.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 Blacklight ottiene 331.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show raduna 461.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 9 ottobre: Gerry Scotti batte ancora De Martino

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.989.000 spettatori (20.3%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.811.000 spettatori (23.3%) dalle 20:50 alle 21:47. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.242.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.211.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:52 alle 21:51.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 517.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.179.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 915.000 spettatori (4.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.372.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 924.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 912.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.831.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 Foodish arriva a 504.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 492.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 9 ottobre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.785.000 spettatori pari al 22.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 4.065.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.911.000 spettatori (17.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.815.000 spettatori (19.3%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (376.000 – 3.6%), The Rookie totalizza 540.000 spettatori con il 3.9% e N.C.I.S. Hawai’i 583.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 296.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. Miami segna 529.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.251.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 763.000 spettatori (4.2%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 710.000 spettatori (3.7%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 903.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa appassiona 956.000 spettatori (5.3%). Su La7 Ignoto X raduna 279.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 322.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (216.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 598.000 spettatori con il 3.5%.