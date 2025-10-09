Affari Tuoi, Klemens perde tutto. Svelato il segreto sulle ultime vincite

Il concorrente del Trentino non è stato particolarmente fortunato ed è tornato a casa a mani vuote. La verità sulle ultime vittorie nel programma di Stefano De Martino

Dopo una serie di puntate particolarmente fortunate, ad Affari Tuoi si torna a perdere. A rimetterci Klemens, un agente di commercio del Trentino, che ha giocato in coppia col padre Andreas. Il concorrente è entrato subito nelle grazie di Stefano De Martino e nel cuore dei telespettatori ma questo non è bastato a portare a casa qualche premio sostanzioso.

Affari Tuoi, Klemens sbaglia e perde tutto

Klemens Schwarzer è stato il concorrente della puntata del 9 ottobre di Affari Tuoi. Dal Trentino-Alto Adige, ha giocato con il pacco numero 9. Vive a Meltina, in provincia di Bolzano, ed è un agente di commercio che si occupa della vendita di bollicine e distillati. È padre di un bambino di nome Stephens ed è fidanzato con Nicole. Ad accompagnarlo il papà Andreas, consulente finanziario.

Inizialmente la fortuna sembrava essere dalla sua parte ma poi la situazione si è velocemente capovolta. Per tre volte consecutive ha eliminato solo pacchi blu e Stefano De Martino ci ha scherzato su: “Diamo fondo alle casse del Dottore”, ha detto riferendosi anche alle ultime vincite del programma.

La catena fortunata si è però interrotta poco dopo, quando Klemens ha inconsapevolmente eliminato i due pacchi più ricchi, quelli da 300mila e 100mila euro.

Il concorrente non ha mai accettato le proposte del Dottore, neppure quella del cambio pacco, arrivata ben due volte. Klemens è andato avanti per la sua strada, scegliendo i numeri casualmente, e restando così letteralmente a mani vuote.

Dopo aver sbagliato con i pacchi ci ha provato con il gioco della Regione Fortunata ma invano: ha scelto di puntare 100mila euro sul Veneto ma la risposta giusta era l’Abruzzo.

Nonostante la disfatta Klemens ha lasciato un messaggio dolcissimo, che ha commosso tutti: “Vado a casa contento di quello che ho già. La mia compagna, mio figlio, la mia famiglia”.

Le ultime vincite di Affari Tuoi fanno scalpore

La perdita di Klemens è arrivata in un momento di forte polemica per Affari Tuoi, che tra l’altro è tornato a vincere – seppur di poco – su La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. In molti hanno ritenuto improbabili le vincite degli ultimi giorni. Più di un concorrente, infatti, ha portato a casa un ingente premio in gettoni d’oro. Praticamente una puntata dopo l’altra.

Tanto è bastato a scatenare le malelingue, con alcuni che hanno tirato in mezzo il canone Rai e i presunti soldi sottratti agli italiani pur di vincere. In realtà, come spiegato dal sempre puntuale Bubino Blog, “Affari Tuoi come tutti gli show Rai vivono di pubblicità e sponsor e quindi si ragiona come in qualsiasi tv privata e commerciale”.

Dunque, “il valore dei break prima, dentro e dopo Affari Tuoi, compreso il golden minute, è ai livelli tra i più alti della tv. In Rai solo pochi eventi, come Sanremo o la Nazionale, vengono venduti a prezzi superiori. Con un solo break superi il valore del pacco da 300.000 euro”.

Il portale non ha esitato a definire Affari Tuoi, così come Ballando con le Stelle “miniere d’oro per la Rai, un toccasana per le casse visto che il canone non si può alzare e nemmeno il carico pubblicitario per un gigantesco conflitto di interessi mai risolto”.

La sfida con Canale 5 ha indubbiamente acceso gli animi. Certo, Affari Tuoi è calato rispetto allo scorso anno ma sta ottenendo comunque dei risultati importanti, che sanno fare ancora la differenza in un’offerta così frammentata come quella dei giorni nostri. E Stefano De Martino sembra averla presa con grande sportività e intelligenza.

“Io non credo di dover arginare qualcuno. – ha dichiarato in un’intervista a Sorrisi – Ognuno lavora per la propria azienda. Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada, la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciamo a lavorare. La cosa bella è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata”.