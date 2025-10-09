Ascolti tv dell’8 ottobre, Montalbano non lascia speranze

Su Rai 1 "Il Commissario Montalbano" da del filo da torcere a Michelle Hunziker su Canale 5. E continua la sfida tra De Martino e Scotti: chi vince?

Ansa Luca Zingaretti è Il Commissario Montalbano

Su Rai 1 mercoledì sera c’è di nuovo Il Commissario Montalbano e fa tremare tutti. Soprattutto Michelle Hunziker che su Canale 5 ha condotto Io Canto Family.

Ogni volta che Il Commissario Montalbano torna in tv, non importa che sia in replica, fa strage in fatto di ascolti. Insomma non ce n’è per nessuno, ha messo in ginocchio anche Raoul Bova, protagonista di Buongiorno Mamma! 3. Se poi accanto a Luca Zingaretti, c’è un altro grande attore del calibro di Fabrizio Bentivoglio, difficilmente lo si può battere nello share.

Michelle Hunziker, che su Canale 5 ha condotto una nuova puntata di Io Canto Family, non può che rassegnarsi. Ma l’ammiraglia di Mediaset può sempre contare su Gerry Scotti che con La Ruota della Fortuna fa numeri da capogiro. Riesce a superare De Martino, anche quando Affari Tuoi fa il 23% di share.

Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai 3 è tornato Chi l’ha visto? che si è occupato del giallo di Liliana Resinovich. Mentre su Rete 4 è andato in onda Realpolitik. La7 ha trasmesso una nuova puntata di Lezioni di Mafie dal titolo Camorra social club.

Su Rai 2 è andata in onda la serie Occhi di gatto e su Italia 1 il film 3 Days to Kill.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv dell’8 ottobre