Affari Tuoi, colpo di scena: Claudia dalla Puglia crede ai segni, e fa bene

IPA Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata dell'8 ottobre 2025

Claudia dalla Puglia si è fatta attendere per diciannove puntate. Arriva, guarda in faccia il 14 e lo scarica. Sceglie l’11. Dentro al 14 il balletto da zero euro. Inizia così, con i pacchi più grandi da 300mila e 200mila subito aperti. Ma poi la serata sterza.

L’11 non è un numero pescato a caso. È quello che Francesco, suo figlio, ha sulla maglia quando gioca a basket. È anche la data di nascita del padre. E ieri sera, come se ci fosse bisogno di un indizio in più, Francesco manda ai genitori un disegno: loro dietro al tavolo di Affari Tuoi, il sacchetto di Gennarino e il pacco 11 piazzato davanti.

Si apre. Dentro ci sono 100.000 euro. Difficile non credere ai segni che si incastrano. E un finale che sembra scritto con la matita del destino e il pennarello del figlio.

La protagonista di Affari Tuoi, Claudia dell’Olio

Claudia Dell’Olio arriva da Bisceglie e lavora nel ristorante dell’aeroporto di Bari. Appena dice il suo nome, Stefano De Martino e Herbert Ballerina si lanciano senza pietà sulla battuta più facile: l’olio pugliese, ovviamente. Il cognome fa il suo effetto, e loro lo spremono con entusiasmo.

Al suo fianco c’è Leonardo, il compagno di una vita che maneggia cavi elettrici nella logistica. Si sono conosciuti fuori dal bagno di un American bar. “Mi ha ceduto il posto”, racconta lei con quel mezzo sorriso da film italiano anni Novanta.

Claudia parte con il pacco numero 14. E comincia il gioco.

Tiri, colpi bassi e un Gennarino introvabile

I primi sei pacchi sono un’altalena più agitata del solito. La Basilicata spara subito grosso e secca i 200mila euro. Claudia la butta sul sarcasmo: “Ce ne andiamo a casa”.

Il Lazio fa il compitino e si limita a portare via 500 euro. Ma il Friuli, con puntualità da record, elimina per la terza sera consecutiva i 300mila. “Alla ricerca di Gennarino come alla ricerca di Nemo”, commenta Stefano, che prova a sdrammatizzare mentre il montepremi crolla. La puntata a questo punto sembra già essere scritta.

Poi tornano i pacchi leggeri: Lombardia elimina 1 euro, Sicilia 100, Abruzzo solo 5. Gennarino resta nascosto, ma intanto il suo valore sale a 10mila euro. L’Abruzzo si prende il biglietto della Lotteria Italia come premio di consolazione e scivola fuori in punta di piedi.

Il Dottore chiama: le prime offerte (non accettate)

Il Dottore rompe il silenzio e lancia il primo affondo. Si scopre che Claudia e Leonardo hanno un figlio di nove anni, Francesco, mentre De Martino fa da memoria storica: “Sta qui da 19 puntate”, ricorda, quasi con affetto.

L’offerta iniziale è un cambio. Claudia lo guarda e lo manda cortesemente al mittente. Dopo tre tiri il Dottore rilancia: “Sta qui da 19 puntate, offro 19mila euro.” Ma Claudia e Leonardo tengono il punto. Non si muovono.

Si va avanti. Il gioco è ancora apertissimo, ma i colpi cominciano a farsi sentire.

Il cambio a sorpresa

Il Dottore richiama. Stefano, diretto: “Cambio o offerta?”. Claudia si prende un attimo. “Il 14 è il giorno in cui sono partita, ho preso il treno alle 14 dal binario 1… accetto il cambio.” Nessun ripensamento: scambia il 14 con l’11 della Valle d’Aosta.

“Mi hai sorpreso, mi sei piaciuta,” commenta Stefano De Martino, visibilmente complice. Nel pacco 14 c’erano 0 euro. E la partita a questo punto cambia faccia.

Un’offerta onesta e un segno da seguire

Il 13 non passa inosservato. È il giorno in cui è morto il padre di Claudia. Il Piemonte, quel numero, contiene 75mila euro. Il Dottore rilancia: 25mila. Claudia e Leonardo non cedono.

Si va avanti.

La Liguria toglie i 20mila euro: era il numero scelto da mamma Pina. Il Dottore tenta un altro cambio. Claudia resta dove si trova. A un certo punto restano solo due pacchi: 15mila e 100mila.

Il Dottore gioca pulito: 57.500 euro. È la metà precisa del valore medio rimasto in gioco. Ma Claudia e Leonardo non fanno i contabili. Fanno altro. Seguono i segni. E strappano l’assegno.

Incredibilmente dentro ci sono i centomila euro, contro ogni previsione. Per una sera, l’Italia si concede il lusso di crederci davvero.