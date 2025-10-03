Affari tuoi, De Martino lascia lo studio: “Io non lo so se ci vedremo domani”, vincita record

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Stefano De Martino

Nella serata del 3 ottobre 2025 è andata in onda una nuova puntata di Affari tuoi che ha donato molte emozioni ai telespettatori dello show televisivo. A giocare è stato Angelo, un artigiano della Sardegna che è riuscito a portare a casa un sorprendente bottino. Ma, nel corso dell’episodio Stefano De Martino è stato anche protagonista di una sorpresa, visto che Herbert Ballerina ha deciso di festeggiare il compleanno del conduttore. In chiusura di puntata, il conduttore ha deciso di lasciare lo studio televisivo, portando via tutte le sue cose, creando una scenetta divertente che ha fatto sorridere i telespettatori.

Affari tuoi, Angelo vince il primo premio

Angelo, un artigiano edile che lavora il ferro e il legno, originario di Sassari, è stato il protagonista della puntata del 3 ottobre 2025 di Affari tuoi, insieme alla compagna Giulia, madre della sua bambina Marilù di un anno e tre mesi. I due giocatori hanno saputo condurre una partita impeccabile, nel corso della puntata, rischiando molto, facendo un fatidico cambio di pacco e rifiutando perfino un’offerta di 150.000 euro proposta in chiusura di puntata dal Dottore.

I ragazzi hanno deciso di puntare tutto sul pacco 12 per un motivo molto particolare: “Il 12 è nata Marilù e poi è un insieme di date”. I concorrenti hanno sperato anche che l’apertura del 14 portasse loro fortuna: “Non abbiamo dato senso ai numeri, non è che mi sono affidato ai numeri, però alcuni qualcosina me la dicono. Quel 14 è mio padre… Lui che mi ha iscritto, mi ha spinto, mi ha insegnato il lavoro che faccio oggi, mi ha tirato su fino a poco tempo fa, che non ero autonomo, oggi lo sono anche grazie a lui. Ci aspetta fuori con la bambina, la sta tenendo lui”.

Ed effettivamente nel pacco 14 era celato il numero zero, che ha portato Angelo e Giulia ad avere la certezza di aver vinto almeno 50.000. Ma allo svelamento finale i due hanno scoperto di averne portati a casa, invece, ben 300.000, dopo che la stessa cifra era stata assegnata ai concorrenti anche nella puntata precedente.

Stefano De Martino ha stemperato con ironia la tensione per l’attesa che ha contraddistinto gli ultimi minuti di puntata: “Non ho capito niente, sono io che sono confuso, sto pensando che se tu hai qua dentro 300.000 euro e te li porti, io da domani sono in ferie”. Quando i due hanno effettivamente vinto il premio maggiore il conduttore ha lasciato lo studio televisivo con l’iconico telefono rosso e la sua tazza, ironizzando sulla possibile chiusura dello show televisivo per bancarotta: “Record assoluto, non è mai successo nella storia di Affari tuoi”.

Stefano De Martino, il compleanno

Herbert Ballerina, nel ruolo di concorrente speciale di Affari tuoi ha celebrato il compleanno di Stefano De Martino: “Stasera è il compleanno del miglior presentatore che c’è in questa sala. Tanti auguri Stefano De Martino”. Il comico ha dichiarato che il conduttore avesse raggiunto i suoi 50 anni ma lui ha replicato istantaneamente a questa provocazione: “A tua sorella”. Stefano De Martino ha potuto spegnere la candelina di compleanno nello studio televisivo e ha ricevuto anche gli auguri del Dottore.