Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Affari Tuoi, puntata 2 ottobre 2025: cos'è successo

La concorrente della puntata di Affari Tuoi del 2 ottobre 2025 è Francesca dalla Calabria. Una concorrente accolta da un grande applauso, considerando il suo record: ha atteso 38 puntate la sua chance di giocare contro il Dottore.

Lavora al pronto soccorso come infermiera, è madre di due figlie e ha un compagno, Pino, che l’ha affiancata in questo viaggio. Un amore che va avanti da ben 18 anni, dai tempi della scuola. Per loro la sorte ha scelto il pacco numero 6.

Il tritatore seriale

La gara portata avanti da Francesca non è stata per i deboli di cuore. Nessuno però ha patito più del povero Pino. Il compagno della concorrente della Calabria aveva fatto domanda come lei e il suo approccio al gioco sarebbe stato ben diverso: “Lui, da casa, è il tipo da prendo e scappa”.

Per Pino il gioco poteva interrompersi dopo 15 minuti, dinanzi alla prima offerta da 30mila euro. Francesca aveva però altri piani. Ha rapidamente rifiutato 30 e 35mila, per poi accettare il cambio e disfarsi del pacco numero 10. Un sesto, settimo e ottavo senso combinati, che le hanno permesso di evitare di tornare a casa con appena 10 euro.

Ora possiamo affrontare questa storia da due punti di vista, quello dell’assoluta protagonista, Francesca, coraggiosa fino al trionfo finale, o quello del povero soldato Pino, detto il tritatore. Perdonatemi ma scelgo la seconda opzione.

Quest’uomo ha visto sfumare di colpo 200mila euro e poco dopo altri 200mila contenuti nel pacco nero. Mentre osservava ossessivamente la riga dei blu, vedeva il dottore fare offerte allettanti. Per tre volte ha offerto 30mila euro e altrettante volte sono stati rifiutati. Così come i 35mila. Sei chance che Pino avrebbe colto in un lampo.

E poi? Ha dovuto tritare 50mila euro, che sono stati lo spartiacque di questa partita: “La responsabilità di tritarli è tua”. Parole di un uomo sull’orlo di una crisi di nervi, costretto poi ad accompagnare quest’altro “assegno” nel cestino. Ma non è finita qui.

Il coraggio ripagato

Come Gerry Scotti spesso ha rimarcato, Affari Tuoi ha una gran componente di fortuna. Al tempo stesso, però, occorre avere anche una gran dote. Si può bluffare con il dottore, magari paventando un interesse per certi numeri. Si può tentare di comprendere la sua strategia, come a poker, e poi si può avere coraggio.

Francesca ha dimostrato d’averne eccome, rifiutando anche 75mila euro. Era certa d’avere i 100mila nel suo pacco numero 4. Peccato non sia mai riuscita a convincere il suo compagno. Il povero Pino stava lì a immaginare progetti sfumati, mentre Stefano De Martino stringeva la mano alla sua concorrente e, vedendolo un po’ pallido, gridava: “Pino, tieni duro!”.

Dopo una fortunata toccata di sedere a Herbert Ballerina, proposte rifiutate e balletti, la resa dei conti: 2 rossi e 3 blu ed ecco l’impensabile. Un tiro dopo l’altro, tutti i pacchi indesiderati sono stati individuati, fino ad arrivare a un magnifico 100mila vs 300mila euro.

Abbiamo rivisto un po’ di rosa sulle guance di Pino, ignaro del fatto di dover superare un ultimo test. La sua Francesca chiede 250mila euro al Dottore e si risente nel vederne offerti “appena” 200mila. Non ci pensa su due volte e dà mandato al tritatore di fare il suo dovere.

Pino afferra l’assegno, si fa forza con la garanzia dei 100mila vinti e ricorda d’amare molto la madre delle sue due figlie. E quindi trita. Mentre tutti festeggiano, lui trita. C’è aria di festa ovunque tranne che tra le orecchie del buon Pino, che fumano. Alla fine, però, il 3, 2, 1 di De Martino ha fatto esultare tutti: il pacco numero 4 conteneva 300mila euro.