Ascolti tv del 26 settembre, Tale e Quale Show al top ma su Canale 5 c’è Gerry Scotti

L’autunno è arrivato e come da tradizione è iniziato anche Tale e Quale Show su Rai 1. Se conquistare gli ascolti della prima serata non è mai un problema per Carlo Conti. Su Canale 5 ci pensa Gerry Scotti con la Ruota della Fortuna a fare il pieno dello share (anche se in un’altra fascia oraria).

Dopo il record toccato da Gerry Scotti con oltre il 25% di share, a Stefano De Martino, al timone di Affari Tuoi su Rai 1, non resta che guardare. A risollevare l’audience di Rai 1 ci ha pensato Carlo Conti, aiutato da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio in giuria, con la nuova edizione di Tale e Quale Show.

In prima serata su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Tradimento, mentre a Quarto Grado su Rete 4 si è parlato dei casi di Pierina Paganelli e di Liliana Resinovich. Su La7 tra gli ospiti di Tagadà c’era il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Rai 3 ha trasmesso la miniserie Kabul e Rai 2 il film 65 Fuga dalla Terra. Italia 1 ha mandato in onda Jurassic World – Il dominio.

