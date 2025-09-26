Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Stefano De Martino torna puntuale con la puntata del 26 settembre di Affari Tuoi. Puntata che, questa volta, non è finita bene per il suo protagonista, Roberto dal Friuli Venezia Giulia.

La partita (persa) di Roberto ad Affari Tuoi e la delusione di De Martino

Con il consueto brio, Stefano De Martino ha presentato al pubblico il concorrente della puntata del 26 settembre di Affari Tuoi. Si tratta di Roberto dal Friuli Venezia Giulia che ha scelto di farsi accompagnare da suo fratello Christian. Lunghi capelli e sorriso dolce, Roberto ha raccontato la sua storia, parlando del legame con la madre e della morte di suo padre.

Ha seguito l’istinto, realizzando alcuni cambi e valutando le varie offerte del Dottore. Ma la sua partita, purtroppo, non è andata bene. Nel cambio finale infatti Roberto ha lasciato 10mila euro ed è tornato a casa con soli 20 euro. Un finale piuttosto amaro che ha deluso anche Stefano De Martino. Il conduttore sperava che il concorrente riuscisse almeno ad avere un pizzico di fortuna nel gioco, ma non è andata così.

Al termine della puntata dunque, visibilmente intristito, ha salutato il pubblico e ha annunciato non solo il ritorno di Tale e Quale Show con Carlo Conti, ma anche la prima puntata di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci che andrà in onda sabato 27 settembre. Chiudendo così la puntata e dando appuntamento a domenica ai telespettatori.

La sfida fra Stefano De Martino e Gerry Scotti

Nel frattempo continua la sfida con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. I due conduttori non si risparmiano frecciatine a distanza e non mancano strategie per guadagnare nuovi punti di share per superare la concorrenza nella guerra degli ascolti. Nella puntata del 25 settembre la forbice tra il programma di De Martino e la trasmissione di Scotti è aumentata nuovamente: Affari Tuoi ha toccato i 4.332.000 spettatori, col 21.9% di share, mentre La Ruota della Fortuna ha raccolto 5.087.000 spettatori, col 25.7% di share.

Nel frattempo il conduttore continua a essere al centro dei gossip. Negli ultimi giorni il settimanale Gente ha parlato di un “settembre nero” per l’ex marito di Belen Rodriguez. A pesare sull’umore del presentatore ci sarebbero numerose questioni, ben oltre la sfida degli ascolti fra Rai e Mediaset nel prime access che gli starebbe causando, inevitabilmente, molto stress.

A questo si aggiungerebbero le liti con Caroline Tronelli, la nuova fidanzata del presentatore. Fra i due, dopo un’estate fatta d’amore, sarebbero nate le prime incomprensioni causate – sembra – dalla gelosia di Caroline nei confronti del conduttore per via della presenza costante nella sua vita di Belen. Come se non bastasse, qualche giorno fa ha vissuto una brutta disavventura: Stefano è stato vittima di una truffa a Milano ed è stato derubato di un prezioso orologio che portava al polso del valore di 40mila euro. A consolarlo, secondo indiscrezioni, ci sarebbe l’amica (ormai inseparabile) Gilda Ambrosio.