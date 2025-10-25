Ascolti tv del 24 ottobre, Carlo Conti risolleva Rai 1. E De Martino nei guai?

Su Rai 1 Carlo Conti ha condotto "Tale e Quale Show", mentre su Canale 5 è tornato "Tradimento". Scotti e De Martino: scontro infinito

IPA Gerry Scotti

L’appuntamento del venerdì sera su Rai 1 è sempre con Carlo Conti che conduce Tale e Quale Show. La trasmissione è un successo sicuro e risolleva i dati di ascolto visto che Stefano De Martino con Affari Tuoi non riesce a centrare l’obiettivo di essere il primo in classifica nel prime time.

D’altro canto, Gerry Scotti appare davvero imbattibile con La Ruota della Fortuna su Canale 5 e intanto ha rilasciato una dichiarazione da vero gentleman sul suo rivale televisivo.

Intanto se su Rai 1 è andato in onda Tale e Quale Show, su Canale 5 è tornato l’appuntamento con la soap turca, Tradimento. Su Rete 4 a Quarto Grado Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono tornati sul delitto di Garlasco per seguire gli ultimi sviluppi sull’inchiesta relativa ad Andrea Sempio. Mentre Italia 1 ha trasmesso il film Assassin Club.

Rai 2 ha mandato in onda il film Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è, mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Farwest. Mentre il venerdì su La7 è per Propaganda Live.

Prima serata, ascolti tv del 24 ottobre

Su Rai1 Tale e Quale Show ha interessato 2.937.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.135.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è intrattiene 385.000 spettatori pari al 2.3%. Su Italia1 Assassin Club incolla davanti al video 723.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 FarWest segna 540.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.290.000 spettatori (10.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 827.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo ottiene 387.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 938.000 spettatori con il 5.4%.

Access Prime Time, dati del 24 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.669.000 spettatori (20.2%) e, dopo la presentazione di 5 minuti (3.513.000 – 18.8%), Affari Tuoi arriva a 4.295.000 spettatori (22.1%) dalle 20:50 alle 21:43. Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.857.000 spettatori pari al 25.1% dalle 20:44 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 424.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.010.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.015.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.336.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 970.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 867.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.408.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Foodish arriva a 441.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 530.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 24 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.876.000 spettatori pari al 23.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.128.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.769.000 spettatori (15.9%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.791.000 spettatori (19.3%). Su Rai2 la partita amichevole di calcio femminile Italia-Giappone è seguita da 405.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 257.000 spettatori (1.9%), mentre C.S.I. Miami segna 597.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.182.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 816.000 spettatori (4.8%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 778.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 928.000 spettatori (6%), mentre La Promessa intrattiene 973.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X raduna 267.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 294.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (272.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 548.000 spettatori con il 3.3%.