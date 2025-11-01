Ascolti tv del 31 ottobre, Carlo Conti super top. Scotti-De Martino, lo scontro continua

Carlo Conti senza rivali con "Tale e Quale Show" su Rai 1. Prosegue la battaglia tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: tutti gli ascolti tv

Protagonista del venerdì sera è solo lui, Carlo Conti, che su Rai 1 ha condotto Tale e Quale Show. Come in tutte le puntate i concorrenti hanno dato il meglio di sé e i giudici sono stati divertenti e severi come sempre.

Conti si è scontrato con la soap turca, Tradimento su Canale 5. Mentre su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato dei nuovi sviluppi sull’omicidio di Chiara Poggi e del caso di Pierina Paganelli. Italia 1 ha trasmesso il film Land of Bad.

Rai 2 ha dato il film Assassinio a Venezia per rimanere in tema Halloween. Mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Farwest. La7 ha trasmesso Propaganda Live.

Mentre nel prime time a tener alto l’interesse del pubblico e lo share è la battaglia infinita tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 31 ottobre

Su Rai1, dopo la presentazione di 6 minuti (2.968.000 – 15.6%), Tale e Quale Show ha interessato 2.910.000 spettatori pari al 19.9% di share dalle 21:52 alle 00:06. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.228.000 spettatori con uno share del 16% dalle 22 alle 00:18. Su Rai2 Assassinio a Venezia intrattiene 664.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Land of Bad incolla davanti al video 1.114.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3, dopo la presentazione di 45 minuti (379.000 – 2%), FarWest segna 462.000 spettatori (3.2%). Su Rete4, dopo la presentazione di 19 minuti (994.000 – 5.2%), Quarto Grado totalizza 1.157.000 spettatori (9.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 747.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo ottiene 436.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 862.000 spettatori con il 5%. Sul 20 Il monaco fa sintonizzare 294.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Samaritan è scelto da 255.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time, dati del 31 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.834.000 spettatori (21.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.440.000 spettatori (23.2%) dalle 20:48 alle 21:41. Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.720.000 spettatori pari al 24.7% dalle 20:44 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 529.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 917.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.103.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.246.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 964.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 874.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.537.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Foodish arriva a 437.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 452.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 31 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.214.000 spettatori pari al 23.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.179.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.219.000 spettatori (17.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.911.000 spettatori (19%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (383.000 – 3.1%), N.C.I.S. Hawai’i conquista 432.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 581.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 242.000 spettatori (1.7%), mentre C.S.I. Miami segna 525.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.100.000 spettatori (12.8%). A seguire Blob segna 1.029.000 spettatori (6%), mentre Fin Che la Barca Va sigla 893.000 spettatori (5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 891.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa intrattiene 988.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X raduna 258.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 276.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (207.000 – 1.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 498.000 spettatori con il 3%.