Ascolti tv del 24 settembre, flop Rai1: Stefano De Martino compreso

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Nella prima serata di giovedì 24 settembre Rai 1 ha proposto la commedia Follemente di Paolo Genovese, con Edoardo Leo e Pilar Fogliati. Canale 5 ha risposto con l’81esimo episodio di Racconto di una notte.

Su Rai 2 è andato in onda Ore 14 Sera e su Rai 3 Eleonora Daniele ha condotto Le cose che non sai. Su Italia 1 è iniziata la nuova stagione delle Iene dove si è parlato anche del caso di Yara Gambirasio. Mentre su Rete 4 abbiamo visto Dritto e Rovescio. Su La7 è tornato l’appuntamento con Piazzapulita.

Ma è nell’access prime time che la competizione dello share è ad altissimi livelli. Stefano De Martino con Affari Tuoi non vuole più essere l’eterno numero due, dietro a Gerry Scotti e alla sua Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 24 settembre: flop Rai 1

Su Rai 1 Follemente incolla al piccolo schermo 1.745.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 2.091.000 spettatori con uno share del 13.5%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 789.000 spettatori pari al 6.3%.

Su Italia1 Le Iene piace a 1.151.000 spettatori con il 10.7%. Su Rai3 Le Cose che Non Sai segna 311.000 spettatori (2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 730.000 spettatori (6.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 759.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 la partita di Nations League – Olanda-Germania ottiene 689.000 spettatori (3.8%). Sul Nove Buy it Now – Mai Più Senza raduna 309.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 24 settembre: Gerry Scotti è il numero 1

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.728.000 spettatori (20.2%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.233.000 spettatori (21.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.643.000 – 19.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.480.000 spettatori pari al 23.1%. Su Rai2 TG2 Post registra 421.000 spettatori (2.1%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.004.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.126.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.465.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 942.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 775.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.700.000 spettatori (8.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 572.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 24 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.561.000 spettatori pari al 22.3%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.951.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.696.000 spettatori (17.1%), mentre Caduta Libera convince 2.103.000 spettatori (15.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (268.000 – 2.8%), Blue Bloods è seguito da 541.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 737.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (307.000 – 2.9%), Studio Aperto Mag sigla 289.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 450.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.367.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 978.000 spettatori (5.6%) e Il Provinciale sigla 854.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 834.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa intrattiene 985.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 200.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 371.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (238.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 410.000 spettatori con il 2.5%.