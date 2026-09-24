Affari Tuoi, il “pensare positivo” di Stefano de Martino funziona: Alessia sbanca

Alessia rifiuta il cambio finale e si tiene il 19. De Martino la convince a pensare positivo: nel pacco ci sono 50mila euro.

IPA Stefano de Martino

Per tutta la partita Alessia si è aspettata il peggio. E proprio quando il Dottore le ha offerto l’ultima possibilità di cambiare tutto, Stefano De Martino le ha suggerito di fare una cosa decisamente poco naturale per lei: pensare positivo. Rullo di tamburi e fiato sospeso: ha funzionato. Nella puntata di Affari Tuoi del 24 settembre, la concorrente della Toscana ha rifiutato il cambio finale e nel suo pacco ha trovato 50mila euro.

Alessia gioca insieme al padre Daniele e la sua partita ruota parecchio intorno ai numeri. Lei e il papà sono nati entrambi il 19, mentre il 9 torna nelle date di nascita della sua famiglia. Due numeri che, neanche a farlo apposta, saranno proprio quelli a contendersi il finale. Prima, però, c’è una scelta che cambia completamente la serata.

Affari Tuoi, Alessia cambia pacco e lascia un solo euro

Alessia comincia con il pacco numero 20 e il Dottore mette sul tavolo anche un’offerta da 35mila euro. Gli assegni finiscono nel tritadocumenti e a segnare davvero la partita è il cambio accettato dalla concorrente: lascia il 20 e prende il 19.

Una decisione che si rivela subito fortunata. Nel pacco appena abbandonato c’è infatti un solo euro, mentre il 19 resta davanti ad Alessia fino alle battute decisive. Il tabellone si assottiglia e la partita si chiude intorno a due cifre lontanissime: da una parte 100 euro, dall’altra 50mila.

Il Dottore calcola una proposta da 25mila euro, una cifra che lo stesso Stefano De Martino definisce equa. Troppa bontà tutta insieme, però, insospettisce immediatamente il conduttore: “Poi direte: ma che brava persona questo Dottore. Perché non lo conoscete abbastanza”. E infatti c’è il trucco. Alessia deve affidarsi alle carte: da una parte l’offerta, dall’altra il cambio.

Pesca proprio il cambio.

De Martino convince Alessia a pensare positivo: nel 19 ci sono 50mila euro

A quel punto restano il 9 e il 19. Alessia potrebbe abbandonare il numero preso durante la partita e scegliere quello che ricorre nelle date della sua famiglia. De Martino coinvolge persino gli altri pacchisti: la maggioranza vota per tenere il 19. Anche papà Daniele è della stessa idea. Se bisogna perdere, meglio farlo con il loro numero.

Alessia, però, continua a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Dopo aver scoperto l’euro nel pacco lasciato, teme di aver fatto soltanto metà dell’impresa: aver cambiato 1 euro per 100. “Io sono una persona troppo pessimista”, ammette. De Martino prova allora a girare completamente il ragionamento: “Puoi interrompere lo schema del pessimismo”. Per una volta Alessia decide di provarci e rifiuta il cambio.

La scelta vale 50mila euro. Nel pacco numero 19 c’è infatti il premio più alto rimasto sul tabellone, mentre nel 9 si nascondono i 100 euro. Alessia può così pensare al progetto raccontato durante la partita: un viaggio insieme alle sue sorelle e qualcosa da mettere da parte.

Il Dottore ci aveva provato fino all’ultimo a farle mollare proprio il pacco giusto. Stavolta, però, il pessimismo di Alessia resta fuori dalla scatola: il 19 contiene 50mila euro.