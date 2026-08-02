La Ruota della Fortuna, Gerry scopre la strategia della campionessa. Poi mostra il gesto d’aiuto

La campionessa Erminia domina ancora a "La Ruota della Fortuna": Gerry Scotti e Samira Lui scoprono la strategia che accompagna ogni sua vittoria

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IPA Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

Il caldo della prima domenica di agosto non ferma Gerry Scotti e Samira Lui che, anche questa sera, tornano con una nuova puntata della versione estiva de La Ruota della Fortuna.

Nell’access prime time di Canale5 torna così l’appuntamento con il game show, dove ad attendere il conduttore c’è ancora Erminia. La campionessa ha già dimostrato grande elasticità mentale e scaltrezza, qualità che ha messo in campo anche questa sera per difendere il suo titolo.

Proprio osservando il suo modo di giocare, Gerry e Samira finiscono per svelare anche il piccolo segreto che si nasconde dietro le sue ottime prestazioni.

Gerry scopre la strategia della campionessa

Erminia torna in studio con un obiettivo molto chiaro: difendere il titolo dagli sfidanti Paola e Giuseppe. E fin dalle prime battute dimostra di non aver perso il tocco. Nella manche dedicata agli animali del mare è infatti lei a conquistare il primo tabellone confermando ancora una volta la sua prontezza.

La campionessa continua poi a macinare punti anche nella fase dei tormentoni, dove il tabellone propone una definizione dedicata a Tre parole, il celebre brano di Valeria Rossi. Ed è proprio durante la gara che Gerry Scotti si accorge di un dettaglio che, puntata dopo puntata, non gli è sfuggito.

Ogni volta che si apre un nuovo tabellone, infatti, Erminia parte sempre dalla stessa consonante: la N di Napoli. Subito dopo acquista una vocale, seguendo uno schema che ormai sembra diventato il suo marchio di fabbrica.

“Lo fa sempre“, osserva Gerry.

“Così sa subito quale consonante chiamare dopo”, spiega Samira, svelando quella che sembra essere la strategia vincente della campionessa. Del resto i risultati parlano per lei: Erminia è ormai alla sua terza puntata e ha già conquistato una delle auto in palio.

Gli sfidanti, però, non restano a guardare. Giuseppe riesce infatti a portarsi a casa la cartolina dedicata a Budapest.

L’occasione dà vita anche a un siparietto tra Gerry e Samira: la co-conduttrice chiede al padrone di casa quale sia una delle attività più caratteristiche delle celebri terme della capitale ungherese, il più grande complesso termale d’Europa. La risposta arriva senza esitazioni: giocare a scacchi immersi nell’acqua.

Giuseppe riesce poi ad aggiudicarsi anche un secondo tabellone e la soluzione diventa lo spunto per affrontare un tema importante. Gerry richiama infatti l’attenzione sul gesto convenzionale d’aiuto, il segnale silenzioso nato per chiedere aiuto in situazioni di pericolo.

“Ragazze, se avete bisogno fate questo gesto. I ragazzi di oggi sono molto attenti”, dice il conduttore, mostrando la mano con il pollice ripiegato sul palmo e le altre quattro dita che si chiudono a pugno: un segnale che negli ultimi anni è diventato un simbolo della richiesta d’aiuto in caso di violenza o di situazioni di rischio.

Erminia vola alla Ruota delle Meraviglie

Dopo aver dominato la gara, Erminia approda alla Ruota delle Meraviglie con un montepremi di 18mila euro e lo spicchio della macchina, sognando di mettere a segno un altro colpo.

Il tema della manche finale è “Latte“. La campionessa riesce a indovinare due delle tre buste, sfiorando così la possibilità di conquistare una seconda auto. Il premio finale, però, le regala comunque un altro sorriso: nella busta scelta trova 15mila euro, che si aggiungono ai 18mila euro già conquistati nel corso della puntata.