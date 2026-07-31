La Ruota della Fortuna, festa in studio per la vincita stellare. E Gerry annuncia la novità

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

“Ogni volta ci colpisce al cuore e colpi di fortuna”, così Gerry Scotti è stato introdotto dalla band, Fortuna Five, nella puntata del 31 luglio. Una puntata estiva, l’ennesima della stagione: La Ruota della Fortuna non va in vacanza e, al ritmo de La Canzone del Capitano (rientrata ormai di diritto tra i tormentoni più amati), ci ha fatto compagnia tra una manche e l’altra.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 31 luglio

“Ma che è Sarabanda? I Kiss li riconosco…”, Gerry Scotti non si è fatto cogliere alla sprovvista dalla band, indovinando subito la canzone scelta per il suo ingresso in studio. Nella puntata del 31 luglio 2026 de La Ruota della Fortuna la Campionessa Giulia, da Rende, che fino a ora ha totalizzato 42.700 euro e 2 bike, è stata sfidata da Erminia e Riccardo.

Dopo le presentazioni di rito, è arrivato il momento di Samira Lui, che ha scelto anche per questa puntata un look aderente dalle tonalità viola. “Sta particolarmente bene, le faccio i miei più vivi complimenti”, Scotti non si è lasciato sfuggire la possibilità di apprezzare le scelte in fatto di outfit della Lui.

La prima manche de La Ruota è ormai golosissima: Piatti Estivi. Poco dopo, Scotti ha svelato una piccola novità; a partire dal 1° agosto torna infatti una delle manche più amate dai bambini, ovvero Il Regno degli Animali Marini. E così anche questa manche torna nel programma, con un tocco estivo.

Chi ha vinto

Tra la Ruota musicale dedicata a una delle canzoni estive più leggere di sempre, ovvero La Canzone del Capitano di Dj Facchinetti (a cui Scotti ha inviato un messaggio: è ormai entrata di diritto nel novero dei tormentoni, anche se il brano è del 2003), la manche Ciak si gira è stata dedicata a un classico del genere, ovvero Lo Squalo. “E ora nessuno fa più il bagno”, ha commentato ironicamente Scotti.

Notti estive per il Traghetto Express della puntata del 31 luglio: “Al chiaro di luna sagre e serate danzanti”, questa era la risposta giusta, data proprio da Erminia, che ha dominato – a dir poco – le manche, totalizzando 11.700 euro.

Il tabellone sulle frasi al telefono, l’ultimo, è stato sbagliato da tutti: sia la Campionessa quanto gli sfidanti hanno ripetuto l’errore di “della”. In testa, nella manche finale, proprio Erminia, che è stata decisamente al gioco durante la puntata, con lo sguardo deciso di chi aveva tutta l’intenzione di andare lontano.

“È serata per Erminia: c’è poco da fare”, il commento di Scotti, a cui non è sfuggita la bravura. E con “passa più ore in ufficio che a casa”, per il tabellone dedicato agli stacanovisti, alla fine a trionfare è stata lei; nessun ribaltone finale.

Prima de La Ruota delle Meraviglie, la nuova Campionessa ha raccontato qualcosa di sé; in Italia non è “ancora” ufficialmente sposata, ma in realtà con Daniele, presente in studio, si è già detta “sì” a Las Vegas, con una cerimonia officiata dal sosia di Elvis Presley (e Scotti, da grande amante ed esperto di musica qual è, non poteva che emozionarsi). Momenti di festeggiamenti in studio; avendo indovinato tre tabelloni su tre, ha vinto anche l’auto, oltre a 100mila euro e il premio partita.