Reazione a Catena, le Nonno Rock fuori. Gli Inseparabili si prendono il titolo

IPA Pino Insegno

Le Nonno Rock lasciano Reazione a Catena dopo cinque puntate. A togliere il titolo alle tre ragazze di Gravina in Puglia sono gli Inseparabili, che le battono 5 a 3 all’Intesa Vincente. Andrea, Davide e Gianluca vengono da Campi Bisenzio e sono amici dai tempi dell’asilo, un dettaglio che trasforma il nome della squadra in una specie di autocertificazione.

Reazione a Catena, le Nonno Rock seguono gli avversari

Nello studio di Pino Insegno i tre partono fortissimo: 10mila euro alle Parole Mancanti, contro i 2mila delle campionesse. Alla Catena Musicale riconoscono Gente di mare di Umberto Tozzi e Raf dopo una discussione così animata che il conduttore la definisce una vera “riunione di condominio”. Mancava giusto il verbale.

Pino Insegno pesca spunti anche tra il pubblico e coinvolge Ginevra nelle associazioni. Alla risposta secondo cui le cascate sono “bagnate” non riesce a restare serio. Intanto il distacco cresce: 30mila a 4mila dopo la Sillaba Fortunata, 41mila a 10mila poco più tardi.

Le Nonno Rock, nome scelto in omaggio a nonno Rocco, si rimettono in corsa con Una tira l’altra. La zip “maniglie dell’amore, nido d’amore, asilo nido” vale 15mila euro e le porta a 34mila, contro i 47mila degli avversari. Al “Quando, dove, come e perché” servono parecchi tentativi per capire cosa possa entrare dal finestrino di un’auto: sono le patatine ordinate al drive (e all’ora di cena l’immagine non aiuta). “Quando sudi sette camicie” porta invece alla sauna, e le campionesse arrivano a 42mila. Partita riaperta.

Gli Inseparabili la richiudono alla Quattro per una. La soluzione è “bolle” e Pino Insegno, per aiutarli a collegare gli indizi, si mette a mimare Roberto Bolle. Il ballerino, per la cronaca, viene riconosciuto. Almeno nella versione del conduttore. Gli sfidanti salgono a 55mila e con la seconda Una tira l’altra, risolta con “caramello salato” e “conto alla rovescia”, toccano quota 100mila euro. Le Nonno Rock restano ferme a 42mila.

L’ultima Intesa Vincente delle Nonno Rock

Le campionesse giocano con cinque secondi in meno, 55 in tutto, e tra le parole del loro turno spunta anche un “etciù”. Per le gemelle Lidia e Arianna Marvulli e la cugina Martina Loverre, che domenica avevano messo fine al lungo regno delle Pappardelle, finisce qui.

Andrea, Davide e Gianluca passano dall’altra parte dello studio con 140mila euro da giocarsi all’Ultima Catena: ai 100mila raccolti durante la gara si aggiungono le parole trovate e il bonus. Sulla carta, un bel gruzzolo.

Ultima Catena, una sforbiciata dopo l’altra

L’inizio promette bene. Sul legame tra “vincitori” e “grande” gli Inseparabili giocano un jolly e trovano “carro”, quello dei vincitori e il Grande Carro. Arrivano poi “mela”, come la Grande Mela e la mela verde, ed “energia”, verde anche lei e pure carica. Primo giro senza dimezzamenti.

I problemi cominciano con “carica” e “piatti”. Davide prova con “banda”, ma la risposta è “batteria”, che può essere carica e ha anche i piatti: primo dimezzamento. Poco dopo Gianluca sceglie “partenza” per unire “piatti” e “via”, quando serviva “pronti”, come nei piatti pronti e nel “pronti, via”. Il montepremi si dimezza ancora. Con “via” e “retta” il tentativo “punti” non funziona, perché la parola giusta è “parallela”. Dei 140mila euro iniziali ne restano 17.500.

All’Ultima Parola la soluzione è “tenuta”, e Pino Insegno fa notare che gli Inseparabili l’avevano perfino pronunciata mentre ragionavano. Poi i saluti ai nuovi campioni, attesi alla prossima puntata, e la parola, puntuale, va al Tg1.