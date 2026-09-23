Reazione a Catena, gaffe delle Nonno Rock: “Si impara alle elementari”. E i siciliani travolgono tutti

Le Nonno Rock difendono il titolo a Reazione a Catena ma due errori fanno discutere. A conquistare la scena (e Pino Insegno) sono però gli sfidanti siciliani

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IPA Pino Insegno a Reazione a Catena

Le Nonno Rock non si fermano. Dopo aver messo fine al lungo regno delle Pappardelle, il trio pugliese si è confermato campione di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Lidia e Arianna Marvulli, sorelle gemelle, e la cugina Martina Loverre, hanno difeso il titolo anche nella puntata del 23 settembre. Anche se con qualche difficoltà di troppo. A metterle alla prova sono stati gli Svevi, tre concorrenti siciliani che, pur senza riuscire a conquistare il titolo, hanno finito per prendersi una buona fetta della scena. E sui social non sono passati inosservati alcuni scivoloni, soprattutto quando le domande hanno toccato la storia.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 23 settembre 2026

Per le Nonno Rock la conferma non è stata una passeggiata. Dall’altra parte dello studio c’erano Raffaele, Enrico e Gianluca, arrivati da Augusta, in Sicilia, con il nome de Gli Svevi. I tre hanno subito impostato la loro partecipazione all’insegna dell’ironia, conquistando anche Pino Insegno con battute e continui siparietti.

A un certo punto è entrato in gioco anche il calcio. Conoscendo la passione del conduttore per la Lazio, alla domanda sulla squadra del cuore gli Svevi hanno risposto proprio “Lazio”.

“Non serve”, ha replicato Insegno, intuendo il tentativo di ingraziarselo. Poco dopo è arrivata la confessione: i concorrenti simpatizzano in realtà per l’Inter. Uno scambio che ha divertito il conduttore e ha contribuito a creare un clima particolarmente leggero in studio.

Alla fine, Insegno ha riconosciuto la capacità dei tre di animare la puntata con una battuta: “Per simpatia avete vinto”.

La simpatia, però, non è bastata per strappare il titolo alle campionesse. Anche se la partita è stata molto equilibrata e combattuta, il momento decisivo è arrivato con l’Intesa Vincente, dove Lidia, Arianna e Martina hanno mostrato maggiore affiatamento, riuscendo a mantenere il loro posto nel programma.

Gli Svevi hanno così dovuto lasciare Reazione a Catena, ma la loro partecipazione ha raccolto diversi apprezzamenti sui social. “Troppo simpatici i siciliani. Tifavo per loro, abbiamo bisogno di gente che porta allegria”, ha scritto un telespettatore durante la puntata.

Una piccola consolazione per Raffaele, Enrico e Gianluca: non sono riusciti a diventare campioni, ma tra battute, risate e provocazioni a Insegno sono riusciti comunque a lasciare il segno.

Nonno Rock, le gaffe sulla storia scatenano i social

Per le Nonno Rock la serata si è chiusa con una riconferma, ma non senza qualche errore e una cifra sostanziosa scivolata dalle mani. A far discutere sui social sono state soprattutto due lacune in storia emerse durante il gioco finale.

Le campionesse hanno riconosciuto la celebre espressione “Il dado è tratto”, senza però riuscire a collegarla a Giulio Cesare. Poco dopo è arrivata un’altra esitazione su Pipino il Breve, padre di Carlo Magno.

Errori che non sono sfuggiti al pubblico più attento di Reazione a Catena. “Queste nozioni di storia si imparano alle elementari”, ha osservato più di qualcuno sui social, sottolineando le incertezze del trio in materia.

Ma non va dimenticato che la tensione può giocare brutti scherzi anche alle concorrenti più preparate. Alla fine il risultato resta dalla loro parte: le Nonno Rock sono ancora campionesse. Ma sulla storia, almeno per questa puntata, sono rimandate alla prossima interrogazione.