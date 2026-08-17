Glenn Close, quanti mariti ha avuto l’indimenticabile Crudelia De Mon

Glenn Close torna nei panni di Crudelia De Mon e riaccende la curiosità sulla sua vita privata: quattro matrimoni e tanti amori vissuti dalla diva di Hollywood

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Glenn Close

Ci sono personaggi che rimangono incollati addosso agli attori che li hanno interpretati e per Glenn Close, Crudelia De Mon è certamente uno di questi. A distanza di anni dai film che l’hanno trasformata nella villain più glamour e temibile dell’universo Disney, l’attrice è tornata a indossare i suoi iconici panni in occasione del D23, sorprendendo i fan con un’apparizione che profuma di nostalgia. Il motivo? La presentazione di Villains Land, la nuova area dedicata ai cattivi Disney destinata al Magic Kingdom, in Florida. E naturalmente, per introdurre un mondo popolato dai villain più celebri, chi meglio di Crudelia? Ma Glenn Close è celebre non solo per i suoi numerosi ruoli di successo, bensì anche per la vita privata piuttosto movimentata con ben 4 mariti.

Glenn Close, il ruolo dell’amore nella vita dell’attrice e i 4 mariti

Dietro una carriera costellata di successi e personaggi indimenticabili, Glenn Close ha vissuto una vita privata intensa, segnata da diversi matrimoni, grandi amori, separazioni e dalla nascita della sua unica figlia, Annie Starke.

Il primo matrimonio risale a quando era ancora molto giovane ed è stato quello con Jack Roose, durato dal 1965 al 1968. L’anno successivo, nel 1969 sposò Cabot Wade, cantautore e musicista con il quale condivideva anche la passione artistica. Un’unione che, però, non era destinata a durare: appena due anni più tardi, nel 1971, i due si separarono.

Prima di tornare all’altare, nella vita dell’attrice arrivò Len Cariou, attore canadese con il quale Close ebbe una relazione sentimentale. Poi, nel 1984, pronunciò il suo secondo “sì” con James Constantine Marlas, uomo d’affari lontano dal mondo del cinema, ma anche in questo caso il matrimonio ebbe vita breve e si concluse dopo pochi anni.

Nel 1987 iniziò invece una relazione importante con il produttore John H. Starke. I due non si sposarono, ma dal loro amore nacque nel 1988 Annie Maude Starke, unica figlia di Glenn Close, che avrebbe poi seguito le orme della madre diventando attrice.

Dopo la fine della storia con Starke, Close si legò sentimentalmente al produttore Steve Beers. La loro relazione sembrava destinata a trasformarsi in qualcosa di ancora più importante e i due arrivarono anche al fidanzamento, senza però celebrare le nozze.

Il quarto matrimonio arrivò molti anni dopo: nel 2006 Glenn Close sposò David E. Shaw, imprenditore e fondatore di un’importante società di investimenti. Sembrava essere arrivata una maggiore stabilità sentimentale, ma anche questa unione si concluse: i due divorziarono nel 2015 dopo nove anni di matrimonio.

Quattro mariti, relazioni importanti e una figlia: dietro l’immagine sofisticata e riservata di Glenn Close si nasconde dunque una vita sentimentale intensa, fatta di incontri, separazioni e nuovi inizi, vissuta parallelamente a una delle carriere più longeve e affascinanti di Hollywood.

Glenn Close di nuovo Crudelia De Mon: il ritorno che fa impazzire i fan

Capelli rigorosamente bianchi e neri, make-up teatrale e quell’inconfondibile eleganza sopra le righe: per un attimo ai fan è sembrato di fare un tuffo nel passato nel rivedere Glenn Close nuovamente nei panni di Crudelia De Mon: per un attimo è sembrato di essere nuovamente catapultati nell’universo de La carica dei 101.

L’attrice aveva interpretato la celebre antagonista nel live action del 1996 e nel sequel del 2000, regalando al personaggio una versione diventata cult. Vederla nuovamente nei panni della villain è stato quindi un piccolo regalo per gli appassionati Disney.

L’occasione è stata la presentazione del progetto dedicato alla futura Villains Land del Magic Kingdom. Alla base dell’area ci sarà una storia decisamente dark: il team di Walt Disney Imagineering ha immaginato un pozzo dei desideri spezzato dopo che qualcuno avrebbe espresso un desiderio malvagio. Da quel momento, una magia oscura e avvelenata avrebbe iniziato a diffondersi, attirando nella misteriosa terra tutti i più famosi cattivi Disney.

E le prime anticipazioni promettono un’esperienza spettacolare: tra le attrazioni previste ci sarebbe un’avventura per tutta la famiglia ispirata a Le follie dell’imperatore, mentre Malefica dovrebbe diventare protagonista di una grande attrazione acquatica indoor.

Spazio anche alla ristorazione, ma naturalmente in perfetto stile villain: il progetto prevede infatti un ristorante con spettacolo serale animato da Ade insieme agli inseparabili Pena e Panico.

Infine, una terza attrazione potrebbe essere dedicata a Ursula, la cattiva de La Sirenetta, con una giostra ispirata al suo universo marino.

Tra magie maledette, personaggi iconici e atmosfere dark, Villains Land promette quindi di mostrare il lato più oscuro della Disney. Ma per il momento a rubare la scena a tutti è stata lei: Glenn Close, ancora una volta irresistibilmente Crudelia.