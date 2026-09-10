Ingrid Alexandra sostiene mamma Mette-Marit: il ruolo dell’erede al Trono

IPA Ingrid Alexandra

Con l’addio a Re Harald V, celebrato a Oslo con un funerale di Stato che ha commosso l’intera nazione, per la Norvegia è iniziato il Regno di Re Haakon VIII. Ma c’è un’altra protagonista di questa transizione: la giovanissima Ingrid Alexandra, appena ventiduenne: la Principessa ereditaria è chiamata ad assumere con largo anticipo una presenza istituzionale più intensa, mentre la Regina Mette-Marit affronta la convalescenza dopo il trapianto.

Ingrid Alexandra, l’erede giovanissima che supporta mamma Mette-Marit

Se le circostanze fossero state diverse, Ingrid Alexandra avrebbe avuto davanti a sé un percorso più lento, con responsabilità progressive. Per avere un termine di paragone, basti pensare al padre: Haakon non assunse ruoli stabili e continuativi fino al matrimonio con Mette-Marit, celebrato agli inizi del millennio.

Il suo destino, però, sta seguendo un percorso ben diverso, soprattutto per le condizioni di salute della madre. La neo Regina è stata operata qualche mese fa per un trapianto al polmone e da allora sta affrontando un delicato percorso di recupero. Il calendario della Regina, dunque, resterà inevitabilmente flessibile: ogni uscita pubblica sarà valutata in base all’andamento della convalescenza. Agli inizi di settembre, per esempio, proprio pochi giorni dopo la morte di Re Harald, Mette-Marit è stata ricoverata in ospedale.

Ingrid Alexandra è diventata erede al Trono grazie alla riforma costituzionale del 1990, che ha introdotto la primogenitura assoluta per i membri della dinastia nati da quell’anno in poi. È dunque lei, in quanto primogenita, a precedere il fratello Sverre Magnus. La modifica non ebbe effetto retroattivo: Märtha Louise conservò i propri diritti successori, ma il fratello minore Haakon continuò a precederla. Alla Principessa va quindi il compito di rappresentare una Monarchia che si apre al futuro, ma non è da sola: in questo momento difficile, al suo fianco c’è l’amata nonna, la Regina Sonja, pronta a sostenerla e trasmetterle la sua conoscenza della Corona norvegese.

Anche Sverre Magnus verso un ruolo da protagonista

Il riassetto della famiglia, però, non riguarda soltanto Ingrid Alexandra. Non dimentichiamo la figura del fratello minore, il Principe Sverre Magnus, rimasto piuttosto ai margini fino a ora. Le poche comparse? Sempre legale alle occasioni ufficiali, perché, di fatto, ha condotto un’esistenza defilata e lontana dai riflettori.

La cronaca rosa aveva parlato della sua storia d’amore con Amalie Giæver Macleod; la coppia si era trasferita a Milano, ma alla fine si sono lasciati e il Principe è tornato a Oslo. E ora è pronto a un nuovo capitolo tutto suo: a breve inizierà un percorso universitario in Business Management, con un progetto itinerante che lo porterà a studiare prima a Lisbona e poi tra Parigi e Berlino.

Nonostante gli studi e la lontananza da casa, probabilmente anche il suo ruolo è destinato a crescere all’interno della famiglia. Negli ultimi mesi, complice il passo indietro della madre, ha iniziato a presenziare a diversi appuntamenti in veste di rappresentante della famiglia, proprio come la sorella. Ha affrontato le sue prime uscite in solitaria, e questo è solo l’inizio per la nuova Monarchia norvegese.