Chi è Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci

editato in: da

Daniela Spada è la moglie dell’attore Cesare Bocci, noto al pubblico italiano per l’interpretazione di personaggi che hanno fatto la storia della serialità televisiva. Tra questi, spicca senza dubbio Mimì Augello in Montalbano. Daniela Spada e l’attore si sono conosciuti nel 1993. Sette anni dopo, la loro quotidianità è stata stravolta dall’ictus e dall’embolia che hanno colpito la donna a pochi giorni dal parto della figlia Mia.

La moglie di Cesare Bocci ha vissuto il coma, la successiva riabilitazione e la necessità di fare i conti con un cambiamento del corpo davanti al quale non si è arresa. A dimostrazione della sua tenacia è possibile citare il momento in cui, nel maggio 2018, ha fatto il suo ingresso sulla pista di Ballando con le Stelle, incantando tutti con un valzer ballato assieme al marito che, quell’anno, era concorrente del dance show condotto da Milly Carlucci.

Cesare Bocci ha parlato più volte della moglie. In occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo nel 2016 ha svelato che, qualche anno dopo l’ictus e a recupero già ben avviato, le è stato diagnosticato un tumore al seno. In questo frangente, l’attore di Camerino ha descritto la consorte – assieme alla quale ha scritto un’autobiografia – come una donna con una forza straordinaria.

Lei, come sopra accennato, ha lottato come una leonessa e, oggi come oggi, vive una quotidianità serena e appagante accanto al marito e alla figlia. Cesare Bocci, oltre a essere suo partner nella vita, è al suo fianco pure nel progetto di food blogging Cucina Amore Mio (al quale è legata anche un’associazione). L’attore si occupa di diversi compiti, come per esempio la correzione dei testi delle ricette.

Al mondo del food Daniela Spada è approdata dopo 30 anni di lavoro nell’ambito della grafica. Quando si è trovata costretta a interrompere questa professione, nel periodo di inattività si è appassionata alla cucina e, dopo aver aperto un blog, ha perfezionato la formazione conseguendo un diploma in pasticceria e uno da chef professionista.

Nel 2014 è arrivata per lei un’ulteriore svolta: l’apertura della sua scuola di cucina che, come si può leggere sulle pagine del sito, le permette di lavorare “felice e contenta tra farina, uova, pentole, teglie e mattarelli”.