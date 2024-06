Fedez perde la causa contro l’ex gieffina Daniela Martani. Aveva definito i “Ferragnez palloni gonfiati”

Fonte: IPA Daniela Martani Vs Fedez: avrebbe dovuto pagare 100k euro

Il 2024 non sembra essere l’anno più fortunato per Fedez, che si trova ad affrontare un’altra sconfitta legale. Dopo sei anni di contenzioso, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Daniela Martani, ha ottenuto una vittoria importante contro il celebre rapper, che ultimamente sembra essere più impegnato con questioni legali piuttosto che con la sua musica. È di appena un giorno fa anche l’altra notizia che vede coinvolta la sua azienda Doom in un contenzioso con Jacobs. Inoltre, c’è ancora da chiarire anche la questione che lo vedrebbe coinvolto nel pestaggio del personal trainer Iovino.

Le origini della controversia

Nel 2018, Chiara Ferragni organizzò una festa privata per il compleanno dell’allora marito Fedez all’interno di un supermercato dopo l’orario di chiusura, invitando gli ospiti a godersi il cibo e divertirsi senza limiti. E senza regole.

L’evento degenerò rapidamente, con gli invitati che iniziarono a lanciare alimenti, posare sugli scaffali, ballare sui banconi e persino calciare dolci e aprire barattoli.

Le immagini dell’influencer italiana all’interno di un carrello della spesa, coperta di pomodori, finocchi e banane, fecero rapidamente il giro del web. Di fronte alle numerose critiche emerse sui social network, Ferragni e Fedez avevano precisato che tutto il cibo sarebbe stato donato in beneficenza per cercare di placare le polemiche.

Tra i molti commenti critici emersi su Twitter, spiccò quello di Daniela Martani, che definì la coppia con termini poco lusinghieri. La sua affermazione fu: “Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale altrimenti chi glieli mette i like”. Questa critica portò Fedez a querelare la Martani.

La sentenza del tribunale

Nonostante l’archiviazione iniziale della denuncia nel 2019, il rapper continuò la sua battaglia legale. Dagospia ha riferito che il procedimento penale venne respinto tre volte, mentre la richiesta di risarcimento di 100mila euro avanzata da Fedez contro la showgirl fu anch’essa respinta dal giudice.

Il giudice ha stabilito che le parole della Martani rientravano nel diritto di critica, considerando gli epiteti “idioti” e “palloni gonfiati” leciti nel contesto. Secondo la sentenza, le azioni eccentriche dei Ferragnez erano suscettibili di critiche comprensibili da parte del pubblico. Inoltre, il giudice ha sottolineato che chi sceglie di condividere la propria vita sui social deve accettare anche commenti pungenti da parte del pubblico. Le parole usate non sono quindi considerate particolarmente volgari o diffamatorie.

In definitiva, non solo Fedez non ha ottenuto il risarcimento da lui richiesto, ma deve anche pagare le spese legali sostenute dalla Martani, difesa dall’avvocato Antonino Polimeni. Nonostante i ripetuti rifiuti del procedimento penale, il rapper aveva sperato di ottenere un risarcimento in sede civile, ma senza successo. Pertanto, Daniela Martani non dovrà restituire alcuna somma e potrà tenere il cachet guadagnato dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Le parole di Daniela Martani

Dopo una lunga battaglia legale durata ben 6 anni, Daniela Martani ha finalmente ottenuto una vittoria definitiva in tribunale. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la showgirl ha commentato con soddisfazione questo importante esito, affermando: “Dopo una persecuzione giudiziaria durata 6 anni, finalmente è finita. Fedez ha perso per la quarta volta in tribunale”.