Per le sue nozze con Vincenzo Novari, celebrate il 22 giugno 2024 a Roma, Daniela Ferolla ha scelto di indossare un accessorio particolare

Fonte: IPA Daniela Ferolla

Sabato 22 giugno 2024 due donne amate del mondo della televisione italiana sono convolate a nozze. A Vulcano, infatti, Diletta Leotta ha sposato Loris Karius, dopo un anno e mezzo pieno d’amore. A Roma, invece, è stata Daniela Ferolla a pronunciare il suo fatidico Si. La conduttrice televisiva, infatti, ha sposato il suo compagno Vincenzo Novari, con cui condivide una storia d’amore meravigliosa da circa vent’anni.

Le nozze di Daniela Ferolla

Daniela Ferolla è una delle conduttrici Rai più apprezzate dal pubblico televisivo, che apprezza la sua bellezza e la sua eleganza già dai tempi in cui venne eletta Miss Italia. La presentatrice tv è stata a lungo al timone di Linea verde life ma, nell’ultimo anno, ha presentato ai telespettatori Unomattina, guadagnandosi l’affetto quotidiano dei telespettatori dell’ammiraglia della Rai.

Sempre nel corso di un’intervista in un amato programma televisivo di Rai Uno, È sempre mezzogiorno!, Daniela Ferolla aveva, di recente, annunciato le sue nozze con il compagno Vincenzo Novari. Come aveva svelato la conduttrice televisiva, i due sono effettivamente convolati a nozze il 22 giugno 2024 a Roma, davanti ad amici, parenti e volti noti dello spettacolo italiano. A presenziare all’importante momento, infatti, anche dei vip come Mara Venier, Monica Setta, Angela Melillo e Simona Ventura. La cerimonia di nozze ha avuto luogo nel Castello di Tor Crescenza.

Per il suo matrimonio, Daniela Ferolla avrebbe scelto un particolare dress code. Le donne, infatti, sarebbero state invitate a vestirsi in lungo con un tocco di viola, a ricordare il tema della lavanda, che adornava anche la torta nuziale. Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sono conosciuti nel 2004 e, da allora, hanno portato avanti una relazione d’amore, coronata, in seguito, dalle nozze. Tra i due c’è una grande differenza d’età che non ha ostacolato, però, il loro rapporto amoroso.

Daniela Ferolla, i look per le sue nozze

Daniela Ferolla ha sposato Vincenzo Novari dopo circa vent’anni d’amore. Per il suo giorno più bello, la conduttrice televisiva ha scelto due diversi abiti da sposa. L’ex Miss Italia, infatti, ha indossato per la cerimonia di nozze un abito scivolato con scollo a V e spalline larghe. Il vestito, presentava dei ricami nella coda e nella parte posteriore, mentre era completamente semplice in quella anteriore. Daniela Ferolla ha accompagnato il suo abito da sposa con un girocollo e uno chignon.

Per la successiva festa di nozze, l’ex Miss Italia si è cambiata d’abito, scegliendo un vestito dal taglio simile al primo ma molto più decorato. Infatti anche il secondo abito da sposa della conduttrice televisiva aveva uno scollo a V e un taglio scivolato. Il secondo outfit di Daniela Ferolla aveva un taglio in vita da cui partiva la gonna ed era completamente ricoperto da paillettes in tinta.

La conduttrice televisiva ha effettuato non solo un cambio d’abito ma anche d’acconciatura. Daniela Ferolla, infatti, ha legato, questa volta, la sua chioma in una coda alta e mossa. Per l’occasione speciale, la conduttrice televisiva ha indossato anche un accessorio inusuale. Daniela Ferolla, infatti, ha indossato un collarino spesso nei toni del viola e del bianco che, è diventato protagonista di tutto il suo outfit.