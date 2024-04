Fonte: IPA Daniela Ferolla, le nozze dopo 19 anni di amore

Fiori d’arancio per Daniela Ferolla, amata conduttrice televisiva diventata celebre grazie alla partecipazione a Miss Italia, la cui fascia si è aggiudicata nel 2001. Aveva soltanto 17 anni ma i suoi dolci occhi verdi hanno conquistato pubblico e giuria. Gli stessi che hanno fatto breccia nel cuore del compagno, Vincenzo Novari, col quale vive una lunga storia d’amore ormai da quasi vent’anni e che si prepara a sposare, come da lei stessa confermato dopo le voci sulle nozze circolate nelle scorse settimane svelando qualche dettaglio in più sui preparativi.

Daniela Ferolla sposa il compagno Vincenzo Novari

La splendida Miss Italia eletta nel 2001 si prepara al grande passo. Dopo i rumors circolati nelle scorse settimane è stata la stessa Daniela Ferolla a confermare tutto, approfittando di una ospitata a È sempre mezzogiorno!, il programma del mattino condotto da Antonella Clerici.

Fonte: IPA

Era stato il settimanale Chi ad anticipare la lieta notizia, all’inizio di aprile, rivelando che le pubblicazioni erano già affisse in Comune e indicando la possibile data al 22 giugno di quest’anno. Il fortunato, ovviamente, è Vincenzo Novari, ormai compagno storico della conduttrice di UnoMattina. La coppia vive una bella storia d’amore da quasi vent’anni (19 per l’esattezza) e ha superato la prova del tempo e del pregiudizio, che non manca mai: tra Daniela e il manager genovese, infatti, c’è una evidente differenza d’età che però non ha mai rappresentato un ostacolo per i due innamorati.

Novari ha già un matrimonio finito alle spalle, dal quale è nato il figlio Giulio, mentre Daniela Ferolla non si è mai sposata. Per l’ex Miss Italia non era stata una priorità, almeno finora: “A quando il matrimonio? Chi lo sa, vedremo – aveva detto ai microfoni di Oggi è un altro giorno a Serena Bortone -. Attualmente mi manca un figlio, prima o poi speriamo che arrivi con il mio compagno, stiamo insieme da diversi anni”.

I dettagli delle nozze di Daniela Ferolla

Le voci spesso e volentieri si susseguono e diffondono senza alcun fondamento, ma stavolta Daniela Ferolla ha confermato tutto, approfittando dell’ospitata dalla Clerici. Un’occasione per parlare del suo passato e dell’infanzia vissuta a contatto con la natura ma anche del suo lavoro e, infine, dell’amore che la lega da 19 anni al suo Vincenzo.

“È una bellissima storia d’amore – ha detto alla padrona di casa, che ha rivelato di conoscere da tempo il compagno dell’ex Miss Italia -, lui è una persona davvero speciale si è sempre occupato di me non mi ha mai fatto mancare niente”. Poi i primi dettagli del grande evento che si svolgerà a Roma il prossimo 22 giugno (data che la Ferolla, però, non ha confermato): “Ci stiamo lavorando su. L’abito l’ho scelto insieme alle mie sorelle [ne ha tre, ndr], sono venute con me a Roma e abbiamo scelto questo abito molto bello. Si sono molto emozionate quando è arrivato quello giusto”.

E mentre ha già le idee molto chiare sul tipo di menu da proporre ai suoi ospiti – “Sarà un menu un po’ cilentano e un po’ genovese”, ha spiegato -, la conduttrice ha confermato che si dividerà tra Milano (dove vive col futuro marito) e Roma (città in cui lavora), senza dimenticare il Cilento e Genova, che sono i luoghi di origini di entrambi.