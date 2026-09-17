acasadi Martina Miliddi, dove vive la ballerina di Affari Tuoi

Martina Miliddi è un'artista anche quando si tratta di arredare casa: la sua abitazione è luminosa, con mobili moderni, mescolati a pezzi vintage

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Martina Miliddi

Martina Miliddi è diventata ormai uno dei volti più amati dell’access prime di Rai Uno. Merito dei suoi balli ad Affari Tuoi, ma anche della sua dolcezza e della simpatia. A volerla nello show Stefano De Martino dopo un primo incontro avvenuto ad Amici di Maria De Filippi. Arrivata in un periodo in cui Herbert Ballerina era assente, Martina è riuscita, una puntata dopo l’altra, a conquistare il pubblico, entrando nel cast fisso della trasmissione.

A casa di Martina Miliddi, la ballerina di Affari Tuoi

Con il trasferimento a Milano, voluto da Stefano De Martino per stare più vicino al figlio Santiago, avuto da Belen Rodriguez, sono arrivati molti cambiamenti ad Affari Tuoi. Tanti volti storici dello show non sono tornati in questa nuova stagione, a partire da Thanat sino ad arrivare a Gennarino.

Martina Miliddi è stata non solo riconfermata nel cast, ma sembra aver assunto anche un ruolo più centrale. La ballerina è apparsa nello sport della trasmissione e lo stesso Stefano De Martino ha confermato la volontà di donare ad Affari Tuoi l’impronta del varietà.

Il cambio di studi televisivi ha spinto Martina Miliddi a dividersi fra Milano, dove lavora, e Roma, dove ha sempre vissuto con il compagno Simone Milani. I due si sono conosciuti dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi e da allora non si sono più lasciati. Oggi vivono insieme alla loro cagnolina e sognano di allargare la famiglia, come raccontato dalla stessa Martina.

“Abbiamo anche un cane, Chloe – aveva spiegato tempo fa -. Ci sentiamo una famiglia anche se, per esserlo, ancora manca qualcosa. Immaginarsi madre è una cosa bellissima. Mi piacerebbe diventarlo, è un pensiero che ogni tanto ricorre e di cui con Simone parliamo serenamente. Immaginiamo come sarà, immaginiamo anche come saranno le nostre nozze. Sognare, alla fine, non costa nulla”.

Da sempre riservatissima, la Miliddi ha più volte svelato alcuni scorci della sua abitazione, pubblicando su Instagram video di coreografie o momenti di relax. Dalle clip scopriamo che la sua abitazione è particolarmente luminosa, con mobili essenziali e tende color tortora. Accanto a elementi moderni troviamo pezzi in legno scuro, dal sapore vintage, capaci di raccontare lo stile estroso della ballerina.

Il successo di Martina Miliddi

Spontanea e talentuosa, Martina ha raggiunto Roma dalla Sardegna giovanissima per inseguire il sogno della danza. Nella scuola di Amici si è fatta notare da subito, conquistando i fan con coreografie e passi a due. Il vero successo però è arrivato grazie ad Affari Tuoi. A volerla nella trasmissione Stefano De Martino che le ha assegnato il pacco della “ballerina”.

“Stefano è stato giudice nel serale di Amici ai tempi in cui ero concorrente – a rivelato -. È una persona davvero speciale, gli sono debitrice. Mi ha dimostrato fiducia. Ricordo che ero alle Seychelles quando mi ha convocato per Affari Tuoi. Non ci ho pensato un secondo: ho preso il primo volo e sono tornata. Ci vogliamo bene, mi sento protetta e onorata di lavorare con lui”.