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IPA Martina Miliddi

Domenica 6 settembre torna Affari Tuoi e, ad allietare il pubblico con aggrazziati balletti, torna anche Martina Miliddi. In vista del rientro in studio, la ballerina si gode gli ultimi giorni di vacanza, da trascorrere nella sua amata Sardegna, in compagnia degli affetti più cari. Sempre alla moda, Martina sfoggia una collezione di bikini da urlo e un affascinante look al naturale.

Il look da pin up di Martina Miliddi

Oltre ad essere una talentuosa danzatrice, Martina Miliddi è anche una grande appassionata di moda: il suo è uno stile con carattere, che unisce tocchi di sensualità a elementi sbarazzini e un gusto vintage. Persino al mare, anche in costume. Nell’ultimo carosello postato sul suo profilo Instagram, la ballerina sfoggia una collezione di bikini da sogno, tutti diversi, tutti da copiare (seppur ormai per l’anno prossimo).

Ce n’è per tutti i gusti. A iniziare dal raffinato due pezzi giallo tenue con rouches sul seno, che Martina indossa con una cascata di gioielli dorati e un paio di occhiali scuri: il risultato è un look da vera diva. In stile pin up Anni ’50, invece, il bikini rosso a pois, con reggiseno a balconcino e simpatici fiocchetti sulle spalle. Per giocare sul bagnasciuga, la ballerina opta per un comodo costume a fiori, dalle spalline spesse e con slip a vita alta. E non manca neppure un tocco etnico, con il due pezzi a fantasia geometrica arricchito da dettagli in oro.

Il look che più si fa notare, però, è quello total white. Irresistibile il micro bikini bianco a fiori, con la romantica fantasia in contrasto al taglio provocante. Lo slip a perizoma ha la vita alta e sgambatissima, mentre i lacci del top si incrociano sensualmente sulla schiena. Per le passeggiate sul lungo mare, Martina abbina il costume a un paio di morbidi pantaloni in pizzo bianco.

Il make up è del tutto assente – e chi lo vuole mentre ci si tuffa tra le onde, ma qualche vezzo resta anche al mare. Martina Miliddi non rinuncia a una manicure perfetta e rosso fuoco, e a qualche gioiello per rendere interessante anche il più semplice dei look.

Vacanza in famiglia nella sua Sardegna

Dopo un intero autunno a Milano, impegnata nelle registrazioni di Affari Tuoi, Martina Miliddi ha fatto ritorno nella sua Sardegna. La ballerina ha trascorso l’estate a Cagliari, la città dove è nata e dove vivono i genitori, con lei in questi spensierati giorni di fine estate. Assieme a lei, ormai inseparabile, è anche il fidanzato Simone Milani, anche lui ballerino (lo abbiamo visto ad Amici e nei toor di Laura Pausini, Elisa, Katy Perry e Christina Aguilera), affettuosamente noto come Spillo.

I due ballerini stanno assieme da tre anni, condividono la passione per la danza, una carriera che li porta in giro per il mondo e un progetto in comune. “Ci sentiamo una famiglia. – ha confidato lei – Immaginarsi madre è una cosa bellissima. Mi piacerebbe diventarlo, è un pensiero che ogni tanto ricorre e di cui con Simone parliamo serenamente. Immaginiamo come sarà, immaginiamo anche come saranno le nostre nozze”.