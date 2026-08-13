Alessia Marcuzzi, il bikini pitonato è sensuale ma lei ha occhi solo per il suo cagnolino Brownie

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Bikini vip d’estate, dal minimal al maximal: i più belli da copiare

Uno scatto allo specchio diventa per Alessia Marcuzzi l’occasione perfetta per mostrare il suo lato più spontaneo e glamour. Il bikini con stampa pitonata sfoggiato con nonchalance esalta la sua sensualità naturale e una silhouette tonica e super abbronzata. Eppure, tra un’immagine e l’altra delle sue vacanze, a rubare la scena c’è ancora una volta il suo inseparabile cagnolino Brownie, presenza affettuosa e costante nella sua quotidianità, che oggi compie 7 anni.

Alessia Marcuzzi in bikini pitonato, il look è tutto da copiare

Nelle storie di Instagram Alessia Marcuzzi si diverte allo specchio con un bikini a triangolo con laccetti sottili e una stampa animalier chiara. Una scelta più raffinata che aggressiva, ideale per mettere in risalto l’abbronzatura e un fisico da urlo. Sopra il costume un pareo coordinato, legato in vita e lasciato morbido lungo i fianchi, sulle gambe chilometriche che sono da sempre il suo punto forte. Il risultato è un look da spiaggia chic e per niente eccessivo.

La conduttrice si fotografa nella stanza, davanti allo specchio per un fit-check veloce, con i capelli sciolti e un’attitudine rilassata. È proprio questa semplicità a rendere il look efficace dalle vibes vagamente boho, senza accessori vistosi né make up.

La moda, del resto, è da tempo uno dei territori preferiti di Alessia Marcuzzi, che ha affiancato alla televisione diversi progetti imprenditoriali.

Mille coccole al suo adorato Brownie

Archiviata per un momento l’atmosfera da spiaggia, Alessia Marcuzzi ha scelto l’aria delle Dolomiti. A Cortina sta trascorrendo giornate all’insegna degli affetti, tra la figlia Mia e alcune delle persone più importanti della sua vita. L’occasione è una festa organizzata per Claudia Scutti, amica e stylist con cui condivide un rapporto consolidato da molti anni.

Nel gruppo non poteva mancare Brownie, il cane al quale Alessia è legatissima. Dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, i due hanno continuato a occuparsi insieme del loro amico a quattro zampe, ormai da 7 anni membro ufficiale della famiglia. Il video dolcissimo pubblicato per il compleanno del cagnolino restituisce alla perfezione tutto l’amore che lei e le sue figlie provano per il pelosetto.

Anche Francesco Facchinetti si è aggregato per stare un po’ con Mia. La ragazza, nata nel 2011 dalla relazione con Marcuzzi, somiglia sempre di più a sua madre e resta uno dei punti fermi della sua quotidianità. Più che una tradizionale vacanza di coppia, quindi, quella della conduttrice è una parentesi costruita intorno agli affetti e a una famiglia allargata capace di cambiare forma senza perdere complicità. E che fa invidia a molti personaggi dello showbiz.

Alessia Marcuzzi, dove la vedremo in tv in autunno

Il relax avrà comunque vita breve. In autunno Alessia Marcuzzi tornerà alla guida di The Traitors, il reality psicologico di Prime Video arrivato alla seconda stagione. Per lei potrebbe inoltre aprirsi una nuova esperienza sul Nove, accanto a Fabio Fazio, nello spazio del Tavolo.

L’eventuale appuntamento del mercoledì sera a Che Tempo Che Fa la metterebbe in competizione con Tale e Quale Show, programma nel quale ha ricoperto il ruolo di giurata. Prima della sfida televisiva, però, c’è ancora tempo per qualche scatto in costume e per le coccole a Brownie, il solo capace di battere ogni impegno televisivo.