Giornalista pubblicista, videoreporter, copywriter e content editor. Si occupa di attualità, economia, politica, intrattenimento, costume e società.

123RF

Tommasino debutta ad Affari Tuoi come nuova mascotte a quattro zampe, raccogliendo l'eredità di Gennarino accanto a Stefano De Martino.

Il passaggio di testimone nasce dal trasferimento della produzione a Milano e dall'età avanzata di Seven, il Jack Russell storico del programma.

La razza resta protagonista con energia, intelligenza e vivacità, qualità che fanno di Tommasino un volto destinato a farsi notare.

Non è più Stefano De Martino la star indiscussa del game show in onda su RaiUno. E forse non lo è mai stato, considerando la quota pet-friendly presente all’interno del programma. La nuova stagione di Affari Tuoi, infatti, porta con sé una novità a quattro zampe. Accanto al conduttore è arrivato Tommasino, il nuovo Jack Russell chiamato a raccogliere l’eredità di Gennarino, la mascotte che aveva conquistato il pubblico nelle precedenti stagioni. Il debutto è arrivato con il ritorno della trasmissione e con il trasferimento negli studi Rai di Milano.

Si tratta di un cane giovane, di circa un anno, e rappresenta una sorta di passaggio di testimone con il suo predecessore. Secondo le ricostruzioni, infatti, sarebbe legato a Gennarino anche da un rapporto di parentela: è indicato come il figlio della sorella del celebre cane. De Martino lo ha quindi presentato come il “nipote” del suo precedente compagno di avventure televisive.

Tommasino ha una grande responsabilità: portare alto il nome dei Jack Russell

Il confronto con chi lo ha preceduto è inevitabile. Gennarino, il cui vero nome è Seven, era diventato uno dei personaggi più riconoscibili di Affari Tuoi dopo il suo ingresso nel programma nel 2025. Jack Russell di lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, aveva già lavorato in fiction, film e pubblicità. Tra i suoi ruoli più noti c’è quello di Lupa nella serie televisiva Rocco Schiavone.

La sua uscita dal programma non è stata però legata a un calo di popolarità, ma all’età. Seven ha circa 13 anni e mezzo e, con il trasferimento della produzione da Roma a Milano, gli spostamenti sarebbero diventati troppo impegnativi. Il suo addestratore Massimo Perla ha spiegato che la decisione è stata presa mettendo al primo posto il benessere dell’animale.

Tommasino si trova quindi davanti a una nuova sfida: prendere confidenza con uno studio televisivo, le telecamere, il pubblico e i ritmi di una trasmissione quotidiana. E considerando la razza a cui appartiene, non sarà difficile riuscire a soddisfare le aspettative. Tuttavia, a differenza di Gennarino, che aveva alle spalle una lunga esperienza professionale, il giovane Jack Russell è ancora un “apprendista” nel mondo dello spettacolo.

Le principali caratteristiche del Jack Russell

Il Jack Russell Terrier è una razza di piccola taglia, ma caratterizzata da grande energia, intelligenza e vivacità. La sua storia è legata al lavoro e alla caccia, caratteristiche che hanno contribuito a sviluppare un cane tenace, rapido e molto reattivo.

Nonostante le dimensioni contenute, non è quindi necessariamente semplice da gestire. Ha bisogno di movimento quotidiano, stimoli mentali, educazione e socializzazione. La sua intelligenza gli permette di apprendere rapidamente, ma può anche tradursi in una certa indipendenza e testardaggine. Ecco perché l’addestramento è importante che venga affidato a personale specializzato e certificato.

Il Jack Russell tende inoltre a essere curioso, attivo e molto coinvolto nelle attività della famiglia. Giochi, passeggiate, esercizi di ricerca e addestramento possono contribuire a incanalare positivamente la sua energia. La vita in appartamento è possibile, ma richiede una gestione attenta delle sue esigenze fisiche e mentali.

Anche il suo aspetto contribuisce alla popolarità della razza. Il mantello può presentarsi a pelo liscio, ruvido oppure broken, una via intermedia tra le due tipologie . È proprio quest’ultimo tipo di pelo a caratterizzare l’aspetto di Gennarino e di suo nipote.

Tommasino, dunque, non è soltanto il nuovo cane di Affari Tuoi: rappresenta la continuità di una presenza che il programma ha trasformato in un vero elemento distintivo. Per ora deve ancora costruire il proprio rapporto con De Martino e con il pubblico, ma il suo arrivo dimostra che, nel gioco dei pacchi, c’è ancora spazio per una mascotte a quattro zampe.

Fonti bibliografiche

Jack Russell Terrier – Enci

Jack Russell Terrier – Royal Kennel Club

FAQ