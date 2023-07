Senza alcuna autorità se non il buon gusto eleggiamo Alessia Marcuzzi la più stilosa dell’estate. I suoi costumi ci piacciono perché sono fatti per godersi davvero il mare, per correre sul bagnasciuga, nuotare fra le onde e rotolarsi nella sabbia. Tanto pratici quanto belli. Come questo modello in giallo canarino, affascinante sia in versione intera che due pezzi.