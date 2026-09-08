Affari Tuoi, Tommasino è la nuova mascotte: chi è l’erede di Gennarino

Con Gennarino ormai in pensione, "Affari Tuoi" aveva bisogno di una nuova mascotte. Ecco chi è davvero Tommasino

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IPA Stefano De Martino

Potrebbe sembrare inverosimile, ma Affari Tuoi sa anche dimenticarsi dei pacchi. Succede quando Stefano De Martino stringe tra le braccia un cucciolo di Jack Russell, incassa una raffica di bacini e presenta al pubblico di Rai 1 il muso più atteso dell’edizione 2026. Si chiama Tommasino, ha appena compiuto un anno e ha davanti a sé un compito tutt’altro che semplice: sostituire Gennarino, la mascotte diventata negli ultimi anni un piccolo fenomeno televisivo.

Chi è Tommasino, la nuova mascotte di Affari Tuoi

Il nuovo cane di Affari Tuoi è un Jack Russell come il suo predecessore, ma tra i due il legame va ben oltre la razza: Tommasino è figlio della sorella di Gennarino. Un dettaglio che Stefano De Martino ha raccontato al suo debutto, spiegando che in televisione i cani funzionano un po’ come i notai, con il mestiere che si tramanda di generazione in generazione. Da qui la definizione di “nipote”, rimbalzata in poche ore su tutti i social.

Il suo debutto in tv è coinciso con una data doppiamente speciale: il 6 settembre, giorno del ritorno del game show nell’access prime time, il cucciolo ha spento la sua prima candelina. Nessuna esperienza alle spalle e senza un copione da seguire, eppure si è mosso davanti alle telecamere con una naturalezza che ha conquistato il conduttore e, stando ai commenti online, buona parte del pubblico da casa. Come già accadeva con il suo predecessore, anche a lui resterà dedicato uno dei venti pacchi in gara, quello che ogni sera strappa un sorriso ai concorrenti.

Perché Gennarino ha lasciato il programma dopo 13 anni

Dietro l’addio non c’è nessuna esclusione: la decisione è maturata pensando prima di tutto al benessere dell’animale. Sotto il nome d’arte si nasconde Seven, un Jack Russell di tredici anni e mezzo con un curriculum invidiabile fatto di cinema, spot pubblicitari e prime serate, sempre accanto al suo addestratore Massimo Perla.

A pesare è stato soprattutto il trasloco della trasmissione, che ha lasciato il Teatro delle Vittorie di Roma per gli studi Rai di via Mecenate, a Milano. Un cambio di sede che avrebbe imposto continui spostamenti tra le due città, troppo faticosi per un cane della sua età. Da qui la scelta di mandarlo in pensione, annunciata in diretta con parole affettuose: Gennarino segue ora le puntate comodamente da casa, dopo tredici anni di onorata carriera.

Il cambio della guardia a quattro zampe è comunque solo una delle novità di questa nuova stagione di Affari Tuoi. Lo studio milanese è più ampio e tecnologico, con ledwall e giochi di luce costruiti per ospitare interventi in diretta, ospiti e momenti di spettacolo, mentre al fianco di Stefano De Martino restano Herbert Ballerina e Martina Miliddi. L’ossatura del gioco, invece, non si tocca: pacchi, Dottore e concorrenti regione per regione, la formula che ha reso il programma il traino più solido della Rete ammiraglia.

Rimane da capire se Tommasino riuscirà a farsi amare quanto chi l’ha preceduto. Le premesse ci sono tutte e, in fondo, il pubblico italiano ha sempre avuto una certa debolezza per i cuccioli che imparano il mestiere in diretta.