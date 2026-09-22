Affari Tuoi, sfuma la vittoria di Sabrina. Stefano De Martino presenta il nuovo notaio: “Che bel ragazzo”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Stefano De Martino

Emozioni, risate e una gradita sorpresa: nella puntata del 22 settembre di Affari Tuoi gli spettatori sono rimasti col fiato sospeso fino all’ultimo pacco. E hanno fatto la conoscenza del nuovo notaio, chiamato in studio da Stefano De Martino.

Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata

Nuova puntata e nuovo concorrente per Affari Tuoi: nell’appuntamento del 22 settembre, a giocare è Sabrina dalla Sardegna, più precisamente dalla provincia di Sassari. Militare della guardia costiera, il prossimo giugno la ragazza convolerà a nozze con un suo collega, Pierluigi, in studio per giocare con lei.

La concorrente inizia la gara con il pacco numero 13: nei primi quattro tiri non è particolarmente fortunata, trovando prima 1 euro, poi 30.000, 200 e infine 200mila euro. A poco serve l’ausilio di una bussola, a lei donata come portafortuna da Herbert Ballerina in tributo alla sua professione.

Cadono anche i 300mila euro sotto il pacco 19, ma la sorte sembra cambiare con l’arrivo di Tommasimo, sempre più veloce nelle sue fughe fuori dallo studio, e lo zero nel pacco tre. A questo punto, parte l’immancabile balletto sulle note di La Costiera Amalfitana, con un Herbert Ballerina ancora una volta nei panni di Nino D’Angelo con tanto di parrucca bionda.

Affari Tuoi, le battute finali e il nuovo notaio

Un punto di svolta nella gara arriva quando Sabrina sceglie di cambiare il pacco 13 con il 17 :”È il numero del nostro anniversario ed il giorno in cui ho passato tutti i concorsi”, spiega lei motivando la sua decisione. La mossa si rivela subito fortunata, poiché nella scatola inizialmente pescata dalla concorrente si nascondeva la ballerina: una Martina Miliddi in splendida forma, sulle note di Black & gold, si esibisce in centro studio fasciata in un sensuale body nero.

Sabrina e il suo fidanzato rifiutano ben due cambi del dottore e 9mila euro di offerta, tentando l’impresa: arrivano agli ultimi 4 tiri con 4 blu ancora presenti. Una serie di colpi di fortuna permette comunque alla futura sposa di arrivare in finale con 100 euro e il misterioso pacco nero.

Dopo aver rifiutato l’ennesima proposta di cambio dal dottore, Stefano De Martino chiama al centro studio il notaio affinché riveli il valore del pacco speciale: “Hai capito che notaio abbiamo? Avete visto che bel ragazzo? Notaio, lei è sposato?”, chiede il conduttore ironizzando sul fascino del legale. “Sì, sono sposato” conferma lui, svelando poi che nel pacco nero “ci sono 100mila euro”.

Putroppo la gioia di Sabrina e la possibilità di un cospicuo budget per le nozze sfumano alla fine: sotto il numero 17, gelosamente custodito dalla concorrente, si nascondevano in realtà solo 100 euro. A sdrammatizzare, come sempre, ci pensa De Martino: “In ogni caso, sempre w gli sposi”.

Affari Tuoi, le novità

La nuova stagione di Affari Tuoi, al via da domenica 6 settembre, vede un perfetto mix di conferme e novità. Al timone c’è sempre Stefano De Martino, e al suo fianco, dopo l’addio di Gennario, il nuovo cagnolino Tommasino, il comico Herber Ballerina e Martina Miliddi.

Gli ascolti, pur restando positivi, non sembrano per il momento paragonabili a quelli dello scorso anno: ad oggi, infatti, Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna sembrano incontrare maggiormente il favore degli spettatori.