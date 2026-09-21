Affari Tuoi, De Martino si scatena e riprende Herbert Ballerina: “Non hai capito come funziona”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna in onda con una nuova puntata di Affari Tuoi il 21 settembre 2026 fra colpi di scena e tanta tensione. Il ritorno del game show è stato segnato da un calo di ascolti e da qualche polemica per i cambiamenti realizzati, ma ora, il programma sembra aver ritrovato il giusto slancio.

Affari Tuoi, Stefano De Martino si scatena con Marta

A giocare in questa puntata di Affari Tuoi il 21 settembre 2026, Marta dalla Valle D’Aosta. La concorrente ha pescato il pacco numero 20, scegliendo di farsi affiancare in questa avventura dal marito Francio. La donna ha raccontato di avere 40 anni e di essere di professione un’ottica. Stefano De Martino ha poi presentato il marito di lei, Francesco Maria detto Francio, originario di Roma che vive da vent’anni in Valle D’Aosta. L’uomo fa il maestro di snowboard e l’estate lavora come aiuto falegname.

All’inizio della puntata è stato presentato, come sempre, il contropacco di Herbert Ballerina, da settimane al centro di polemiche. C’è chi infatti lo adora e chi invece non lo sopporta, considerandolo un modo per conferire ancora più spazio al comico, divenuto ormai la spalla di De Martino.

La partita è iniziata nel migliore dei modi. Dopo aver perso 15mila euro infatti Marta è riuscita a trovare il premio da 5 euro. Il terzo tiro ha fatto svanire i 30mila euro, facendo sfumare la possibilità di vincere l’auto.

Forti emozioni all’apertura del pacco numero 11 dove Herbert Ballerina ha chiaramente bluffato, facendo finta che contenesse una cifra alta. “Non so che dire”, ha mormorato sconsolato, perdendo in giro tutti. Alla fine all’interno c’era il contropacco.

La partita è continuata con un podio quasi intatto, ma soprattutto con le rivelazioni di Stefano De Martino che ha rivelato di aver trascorso una serata fra brindisi e buon cibo con il Dottore ed Herbert Ballerina.

“Ieri siamo stati a cena con tutta la ciurma”, ha raccontato. Con l’arrivo della prima offerta del Dottore da 38mila euro, il conduttore ha esclamato: “Non si è ripreso. Questo è l’effetto dei fumi dell’alcol”.

Marta e il marito hanno dunque scelto di rifiutare l’offerta. Una scelta ottima, visto che il tiro successivo ha consentito di eliminare il premio da zero euro, scatenando l’esultanza di tutto lo studio e un balletto.

I tiri fortunati della concorrente hanno provocato la reazione del Dottore che ha rilanciato con una nuova offerta da 43mila euro. “Voglio vedere Tommasino, noi siamo amanti dei cani”, ha detto Marta, rifiutando.

Poco dopo è uscito proprio il pacco dedicato al cagnolino che ha raccolto l’eredità di Gennarino. Un momento di felicità che è durato poco: l’apertura del pacco 11 infatti ha fatto sfumare il premio da 300mila euro. Un avvenimento che, forse, ha spinto Marta ad accettare il cambio e lasciare il suo pacco, il numero 20, per il pacco numero 8.

Il finale di Marta: rifiuta l’offerta e beffa il Dottore

Fra un balletto e una confessione, Marta si è ritrovata con un buon tabellone, composto da quattro rossi e due blu. Neanche il tempo di valutare la situazione che è arrivata un’altra chiamata del Dottore che ha offerto 35mila euro. Anche in questo caso è arrivato un rifiuto e la scelta si è rivelata giusta visto che Marta è riuscita a scovare anche il pacco blu da 1 euro.

Indecisi si accettare o no un cambio, Marta e il marito hanno chiesto l’opinione degli altri concorrenti. L’unico a non votare, con il nuovo sistema, è stato proprio Herbert Ballerina. “Non ha capito ancora come funziona, eppure sono due tasti”, ha scherzato Stefano De Martino, riprendendolo.

Tutti hanno consigliato a Marta di rifiutare il cambio e lei ha seguito il consiglio, realizzando una mossa vincente e trovando il pacco da 1 euro.

Dopo altre due offerte rifiutate, la concorrente di Affari Tuoi si è ritrovata con un tabellone con due rossi: uno da 20mila e uno da 100mila. Prima della scelta finale Francio e Marta si sono emozionati, ricordando i nonni di lui, originari delle Marche.

“Una partita iniziata un po’ in modo strano”, ha esordito Stefano De Martino, prima di chiudere la puntata con l’apertura del pacco. Il coraggio di Marta alla fine l’ha premiata e la concorrente ha vinto ben 100mila euro.