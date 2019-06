Iva Zanicchi dimagrisce 7 chili in due settimane con la dieta di Alberico Lemme

Iva Zanicchi ha confessato di aver perso 7 chili in soli 15 giorni.

Ospite a Porta a Porta, la cantante ha svelato anche il segreto del suo repentino dimagrimento. La Zanicchi infatti si è affidata alla dieta elaborata da Alberico Lemme. I due hanno avuto modo di lavorare insieme al Grande Fratello appena concluso e la stretta vicinanza pare abbia convinto l‘Aquila di Ligorchio di intraprendere per la seconda volta la famosa dieta:

Ho già perso sette chili. Sto seguendo una dieta rigorosa e terribile ma in due settimane ho già diminuito la mia massa grassa. Non mangio pasta a colazione come fanno gli altri. Ho subito avvertito a riguardo. Mangio altro. Molte fragole e tanta frutta. Con la dieta Lemme ho eliminato del tutto il sale, è quello che cambia i sapori a tavola.

Anni fa la Zanicchi aveva già provato a seguirla ma senza successo. Ora invece si è messa di buona volontà e i risultati si vedono, come lei afferma:

Mi sento già in forma. E per una come me che è di ottima forchetta non è facile portare a termine una dieta.