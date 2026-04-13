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IPA Affari Tuoi: Herbert travolto da una telecamera

La puntata di Affari Tuoi di lunedì 13 aprile ha visto Sara, dalla Sardegna, mettere alla prova la propria fortuna. Ha iniziato la sua sfida al Dottore con il pacco numero 18, che non è però quello col quale l’ha conclusa. Ha infatti accettato ben due cambi ed è stata tentata da un terzo. Ecco cos’è successo in puntata, tra risate, imprevisti e molta sfortuna.

Incidente per Herbert Ballerina

Sappiamo bene che il compito di Herbert Ballerina è quello di creare scompiglio nello studio Rai di Affari Tuoi. Stefano De Martino è ormai sempre più spesso affiancato da questo “disturbatore”, che col tempo è diventato un amico e membro ufficiale del gruppo di Stasera tutto è possibile.

A metà gara, stava organizzando un “effetto scenico”, ovvero un lancio di fogli per creare una sorta di “lancio del riso”. Il motivo? I due concorrenti in gara sono a un passo dal matrimonio. Le cose però non sono andate come previsto. Accovacciato alle spalle di un “pacchista”, era pronto a scattare al segnale di De Martino. È però accaduto qualcosa di inatteso: è stato travolto da una telecamera.

Nessun cameraman umano, sia chiaro, bensì un sistema meccanico che consente rapidamente di raggiungere una postazione alle spalle di ogni rappresentante delle varie Regioni. Un bel colpo, che ha regalato a lui una smorfia di dolore e a tutti gli altri, presentatore in primis, grasse risate.

I consigli di Stefano De Martino

Nulla da eccepire sullo Stefano De Martino padre, legatissimo a suo figlio Santiago. Come marito, invece, qualche critica è stata mossa nel tempo. La sua esperienza al fianco di Belen Rodriguez ha lasciato dei segni ben noti sulla pelle dell’argentina, scottata dai tradimenti.

Nonostante sia andata come sappiamo, il presentatore ha voluto mettere la propria “saggezza nuziale” al servizio di Emanuele, futuro sposo di Sara. Il 19 settembre i due saranno marito e moglie e durante la partita Stefano ha notato qualche errore di troppo.

Sempre col sorriso sulle labbra, gli ha consigliato di non esporsi troppo. Di non rischiare con delle chiamate, perché le conseguenze avrebbero potuto essere disastrose. Detto, fatto: Emanuele prende coraggio e chiama il pacco numero 19, che contiene però 100mila euro.

Ma non solo preferire il silenzio, anche ricordarsi di annuire e dare ragione alla propria metà. Un po’ di banalità stereotipate, che però hanno ottenuto il risultato sperato, far sorridere tutti e provocare qualche dinamica simpatica tra i due.

La regione fortunata

La partita di Sara ed Emanuele è stata decisamente strana. Sono stati in grado di ritrovarsi con un pacco blu, scambiarlo con un altro blu e scambiarlo ancora con il terzo blu di serata. Si può dire che il Dottore le abbia provate tutte per far vincere loro un po’ di soldi, ma nulla da fare.

Si sono così ritrovati a giocarsi il tutto per tutto con la regione fortunata. Il primo tentativo è stata l’Emilia-Romagna, ma nulla da fare. Anche in questo caso De Martino ha consigliato caldamente a Emanuele di restare in silenzio. Il secondo, invece, la Sicilia.

Dopo il primo fallimento, si sono ritrovati a guardare sul grande schermo due regioni. Hanno creduto fino all’ultimo istante che i 50mila euro fossero nell’altra, la loro ovvero la Sardegna. E invece c’è spazio per due grandi sorrisi e anche un po’ di commozione. Ben 50mila euro vinti come regalo di nozze.