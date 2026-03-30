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IPA Stefano De Martino, calcio a Herbert Ballerina: il motivo

Una puntata particolare, quella del 30 marzo di Affari Tuoi. È stata infatti scelta Simona dalla Calabria. Non una concorrente come le altre, dal momento che nell’appuntamento precedente con il game show era stata presentata come new entry.

Appena una puntata d’attesa e subito si è ritrovata a sfidare il Dottore. Una gara, la sua, tutt’altro che fortunata, almeno inizialmente. Ecco cos’è accaduto e perché Stefano De Martino si è ritrovato a tirare un calcio all’amico Herbert Ballerina.

La partita di Simona

Fin da subito Simona ha dimostrato d’aver consumato tutta la propria fortuna con il fatto d’essere stata subito sorteggiata. Il primo pacco scelto è stato quello dei 300mila euro. Una scelta dopo l’altra, con al fianco suo padre Giustino, ha delineato una sfida sbilanciata con il Dottore.

I due volevano però giocare fino alla fine, rifiutando anche offerte da decine di migliaia di euro. Uniti, padre e figlia sono andati fino alla fine. Lei aveva pescato un pacco rosso da 30mila, ma ha poi accettato un cambio e ottenuto un blu.

Lo ha scoperto alla fine, quando anche il pacco nero (conteneva 50mila euro, ndr) era stato scoperto. Si è dunque passati al secondo gioco previsto, quello della regione fortunata. Un tentativo disperato di portare a casa un premio, che generalmente delude le aspettative.

Hanno scelto Liguria e Veneto (scelto da suo padre), rispettivamente per 100mila e 50mila euro. Nulla da fare per la prima opzione, ma la seconda è quella giusta e i due possono festeggiare 50mila euro. Un trionfo insperato, giunto ai calci di rigore.

Il calcio di De Martino a Herbert Ballerina

Come ormai accade da mesi, Herbert Ballerina ha presentato la sua invenzione. Stavolta si è trattato del sushoku, ovvero di un mix tra il sudoku e il sushi. In pratica alcune porzioni poggiate su un tabellone.

Qualcosa che, insieme alla solita battuta legala alla professione, ha spinto De Martino a chiedere scusa al loro famoso hater, che ormai non veniva citato da tempo. Simona ha individuato il pacco giusto e, tirando un sospiro di sollievo, si è divertita nel vedere il comico faticare a portare il tabellone al centro dello studio.

Non appena giunto, però, ecco Stefano chiedere un grande applauso per lui e, con un rapido calcio, spedire per aria la “grande invenzione”. Un momento forse non previsto, considerando l’espressione stupita di Herbert. Il conduttore, continuando a ridere come un bimbo, gli si è avvicinato e gli ha sussurrato: “Non ho resistito”. Un nuovo esempio di come si tenti di portare quella spensieratezza tipica di Stasera tutto è possibile anche in questo programma.

Alla fine dello scherzo, De Martino ha consegnato il tabellone alla concorrente proprietaria del “pacco fortunato”, come sempre accade: “Mi dispiace ma tanto quel sushi faceva schifo. L’ha preparato lui, che non sa cucinare”. Poco dopo, però, ci ha tenuto a sottolineare che è totalmente finto. Un modo per stare alla larga dalle polemiche relative allo spreco del cibo.