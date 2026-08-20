Arisa l’abbiamo conosciuta così: capelli corti, frangetta piena, grandi occhiali neri e un’immagine rétro che nel 2009 sembrava arrivare da un altro tempo. Aveva appena 27 anni quando salì sul palco del 59esimo Festival di Sanremo con Sincerità, il brano che la portò al successo e che segnò anche l’inizio della sua storia con la moda. Il look era costruito nei minimi dettagli: abitino nero dalla linea bon ton, colletto di perle, calze bianche e scarpe Mary Jane, completati da rossetto rosso e manicure coordinata. Un’estetica volutamente distante da quella delle classiche popstar, capace proprio per questo di fare immediatamente breccia nell’immaginario del pubblico. Quella ragazza dall’aria timida e un po’ fuori dal tempo rappresentò un vero punto di rottura: riconoscibile al primo sguardo, originale senza bisogno di eccessi. Nessuno avrebbe potuto immaginare allora quante volte Arisa avrebbe cambiato pelle negli anni successivi.