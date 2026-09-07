Chi è Emanuele Fasano, il nuovo pianista de La Volta Buona

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IPA Caterina Balivo con il nuovo pianista Emanuele Fasano

Un pianoforte incontrato quasi per caso, un video diventato virale e poi Caterina Caselli, Sanremo e ora la televisione del pomeriggio di Rai 1. Emanuele Fasano è una delle novità della nuova stagione de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Il musicista prende il posto al pianoforte di Antonio Mezzancella, che non lascia però definitivamente la trasmissione e continuerà a comparire come ospite e opinionista. Per Fasano si apre così un nuovo capitolo di una carriera nata sotto i riflettori in maniera decisamente insolita. E la musica, nel suo caso, è anche una questione di famiglia: suo padre è il celebre autore e compositore Franco Fasano.

La storia di Emanuele Fasano, chi è il pianista

La carriera di Emanuele Fasano è cambiata nel dicembre del 2015. Il giovane musicista classe 1994 si trovava alla Stazione Centrale di Milano quando, nell’attesa, aveva deciso di sedersi davanti a uno dei pianoforti messi a disposizione dei viaggiatori e aveva cominciato a suonare.

Un’esibizione non programmata che ha catturato immediatamente l’attenzione dei passanti. Tra loro c’era anche il regista Alberto Simone, che aveva filmato la performance e successivamente aveva pubblicato le immagini su Facebook. Un video diventato prontamente virale.

A rendere ancora più particolare la storia è stato il brano scelto per l’esibizione. Fasano non stava interpretando una canzone famosa, ma una propria composizione, Non so come mai. Il successo sul web gli ha permesso di farsi conoscere ben oltre i confini della stazione, attirando anche l’attenzione di Caterina Caselli, che ha deciso di puntare su di lui attraverso la Sugar.

Nel 2017 è arrivato così il suo primo EP, La mia ragazza è il piano, nel quale ha trovato spazio anche il pezzo diventato virale. Nello stesso anno Fasano ha raggiunto un altro traguardo importante: il palco del Festival di Sanremo. È stato ospite nell’edizione del 2017, quella condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi e vinta da Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani.

Il padre Franco Fasano e l’arrivo a La Volta Buona

La musica ha sempre fatto parte della vita di Emanuele Fasano. Ben prima dei social e delle visualizzazioni. È figlio di Franco Fasano, uno degli autori e compositori più conosciuti della musica italiana, e ha una sorella, Dalia.

Il padre ha firmato brani per numerosi interpreti, da Mina a Drupi e Fiordaliso. Tra i suoi successi più celebri c’è Ti lascerò, interpretata da Anna Oxa e Fausto Leali e vincitrice del Festival di Sanremo nel 1989. Un cognome importante, dunque, che Emanuele ha cercato di accompagnare a un percorso personale costruito soprattutto intorno al pianoforte.

Nel 2026 è arrivata una nuova occasione con La Volta Buona. La padrona di casa Caterina Balivo ha spiegato di averlo notato in passato mentre suonava in una stazione e ci ha tenuto a sottolineare il suo “talento straordinario”.

Fasano ha raccolto il testimone di Antonio Mezzancella, presenza ormai familiare per il pubblico della trasmissione. Ma non si tratta di un vero e proprio addio: Mezzancella intraprenderà nuovi progetti professionali, ma continuerà a tornare nel salotto di Balivo.

Emanuele Fasano, vita privata e fidanzata

Se il percorso musicale di Emanuele Fasano è abbastanza conosciuto, molto più difficile è entrare nella sua vita privata. Il pianista ha scelto infatti di mantenere grande riservatezza sulla propria sfera sentimentale.

Anche sui social preferisce mettere al centro soprattutto il lavoro: fotografie, video ed esibizioni raccontano la sua passione per la musica, mentre sono pochissimi gli elementi che permettono di ricostruire ciò che accade lontano dal pianoforte. Non è quindi noto se attualmente sia fidanzato o single, ma chissà che nei prossimi mesi non emerga qualche dettaglio in più.