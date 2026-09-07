La Volta Buona, pagelle 7 settembre: l’addio di Mezzancella (8), Stefano De Martino evergreen (7)

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Caterina Balivo torna in tv con la frangetta

Dopo la consueta pausa estiva, La Volta Buona torna nel pomeriggio di Rai 1 con Caterina Balivo. La conduttrice inaugura la nuova stagione con un’immagine rinnovata e un look più sbarazzino, pronta a riprendere le redini del suo salotto televisivo. Nonostante la lunga gavetta e l’esperienza maturata in tanti anni davanti alle telecamere, la conduttrice di Aversa non nasconde l’emozione per il ritorno in diretta. Per lei si apre un nuovo capitolo professionale, che si prepara ad affrontare con entusiasmo e la consapevolezza di trovarsi davanti a un anno particolarmente importante.

Bentornata, Caterina Balivo, voto 8

Fuori le temperature sono ancora roventi, ma con La Volta Buona tornata per il quarto anno consecutivo possiamo dirlo: Caterina Balivo ci sei mancata, e anche parecchio. Ci è mancato quel mix ben calibrato di leggerezza e profondità, di chiacchiere e storie da ascoltare mentre si sorseggia il caffè del dopo pranzo. E ci è mancata soprattutto lei, padrona di casa capace di passare da un argomento all’altro senza perdere mai il filo, coordinando ospiti e temi con quella naturalezza di chi ormai sa perfettamente come muoversi nel proprio salotto televisivo. La ritroviamo sorridente e raggiante, con una frangetta che incornicia il viso e un abito nei toni dell’acqua marina che sa ancora d’estate. Brava, sicura, luminosa: Caterina sa il fatto suo e noi siamo decisamente contenti di rivederla. Bentornata.

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Perché non c’è più Antonio Mezzancella a La Volta Buona, voto 8

Diciamolo subito: Antonio Mezzancella ci manca. Artista completo, presenza ormai familiare de La Volta Buona, da questa stagione lascia il suo posto fisso a Emanuele Fasano, pur senza dire definitivamente addio al programma che dopo Tale e Quale Show l’ha aiutato a farsi conoscere dal grande pubblico. Mezzancella tornerà infatti sul celebre divano in veste di opinionista e, poco prima della prima diretta, ha affidato ai social il suo in bocca al lupo a Caterina Balivo e a tutta la squadra: “Vi seguirò da casa e verrò presto in studio. Vi voglio bene”.

Un passaggio di testimone che, almeno sulla carta, potrebbe funzionare: Fasano sembra promettere molto bene e ha tutte le carte per conquistarsi il suo spazio senza dover necessariamente raccogliere la pesante eredità di chi lo ha preceduto. Occhio però ai continui sottofondi di pianoforte. Sicuramente eleganti. Ma quando accompagnano troppi momenti della trasmissione rischiano di trasformarsi da piacevole colonna sonora a presenza un po’ invadente. Va bene creare l’atmosfera, ma ogni tanto anche il pianoforte può prendersi una pausa. Less is more, anche sui tasti.

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Rita Rusic e la morte della madre. Voto 10

Siamo abituati a vederla aggressiva, combattiva, sempre pronta a tirare fuori gli artigli. Una tigre, insomma. Ma questa volta Rita Rusic dalla Balivo crolla. A La Volta Buona annuncia la morte della madre Fiorella, avvenuta solo lo scorso agosto, e le lacrime prendono il posto di quella corazza che tante volte abbiamo visto in televisione. Il racconto degli ultimi mesi insieme, segnati dalla demenza senile, è difficile persino da ascoltare. “Sono andata da lei e non mi ha riconosciuta, non era mai successo”, confessa con la voce spezzata.

Poi, quando la malattia sembra aver portato via quasi tutto, è arrivato un ultimo regalo. Durante un incontro successivo la mamma è riuscita a riconoscerla e a sussurrare il suo nome. Rita le ha detto quanto le vuole bene e Fiorella ha risposto: “Io tantissimo”. Le sue ultime parole prima del silenzio. Ed è qui che la tigre smette di combattere e si concede il diritto di essere semplicemente una figlia che ha perso la sua mamma.

La Rusic trova comunque la forza per lasciare un messaggio a chi sta vivendo la stessa esperienza: non alzare la voce, non contraddire chi soffre di una malattia cognitiva, ma imparare ad accompagnarlo nella sua nuova realtà. “Quando ho accettato la malattia ho capito cosa dovevo fare”, dice. Una Rita diversa da quella che conosciamo, senza filtri e senza armature. E per questo ancora più forte ed encomiabile.

Valeria Favorito e il ricordo di Fabrizio Frizzi, voto 10

Ci sono storie davanti alle quali qualsiasi voto perde quasi significato. Quella di Valeria Favorito e Fabrizio Frizzi è una di queste. Ospite de La Volta Buona, Valeria torna a parlare del suo fratello di midollo, l’uomo che con la sua donazione le ha permesso di continuare a vivere dopo la leucemia mieloide acuta affrontata da bambina. “Se sono viva è anche grazie a lui e a tutti i donatori”, racconta senza troppi giri di parole nel programma del primo pomeriggio di Rai 1.

Il matrimonio al quale Fabrizio avrebbe voluto partecipare, il loro ultimo incontro appena dieci giorni prima della sua morte, quella strana sensazione provata al momento dei saluti: ogni ricordo aggiunge un importante tassello ad un legame che è andato ben oltre una donazione. Poi ci sono Carlotta Mantovan e Stella, invitate da Valeria alla sua laurea. Con la figlia di Frizzi, dice, è bastato un semplice abbraccio: “Per me è come se fosse una sorella acquisita”. Indubbiamente l’eredità più bella lasciata dal conduttore Rai: aver salvato una vita e, insieme, aver creato una famiglia che il tempo e l’assenza non sono riusciti a dividere. Commuoversi è inevitabile.

Stefano De Martino, l’ospite fisso che non c’è. Voto 6

Non esiste praticamente puntata de La Volta Buona senza una parentesi dedicata a Stefano De Martino. Ormai è l’argomento cardine del salotto di Caterina Balivo e, mettetevi l’anima in pace, in barba ai detrattori continueremo probabilmente a sentirne parlare ancora a lungo, soprattutto considerando i tanti impegni che attendono l’ex ballerino, legati principalmente al prossimo Festival di Sanremo.

Questa volta, però, a rubargli la scena è Gennarino, il cane diventato una presenza familiare ad Affari Tuoi e ora costretto a lasciare il programma perché troppo anziano. Cate lo accoglie direttamente in studio, con tanto di coccole e inevitabile effetto tenerezza. Insomma, De Martino c’è anche quando non c’è, persino per interposto dell’amato Gennarino. Chi sperava che la nuova stagione segnasse un cambio di rotta resterà deluso: Stefano è ancora lì, presenza quasi mistica del programma. Dunque, fatevene una ragione.