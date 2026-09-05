La Volta Buona, Caterina Balivo alle prese con lo studio: il dettaglio che la fa “impazzire”

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IPA Caterina Balivo, il dettaglio fastidioso alle prove de "La Volta Buona"

Dopo un periodo di stop e tanto relax, Caterina Balivo torna al lavoro. I motori de La Volta Buona si scaldano e la conduttrice è alle prese con le prime prove e gli ultimi assestamenti in studio.

Perché se il programma vive soprattutto delle chiacchiere con gli ospiti, anche l’atmosfera e i dettagli fanno la loro parte. E Caterina, che non ama lasciare nulla al caso, non si tira indietro quando c’è qualcosa da sistemare. Durante le prove, infatti, un particolare è finito subito nel suo mirino.

Caterina Balivo, il dettaglio in studio che la fa impazzire

“Le prove generali sono un caos bellissimo” si legge sotto il video pubblicato sui social de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai1 che si prepara a tornare con una nuova stagione.

Ma nel mondo dello spettacolo il trambusto è anche parte del gioco, e serve solo saperlo amministrare. Caterina Balivo non si fa fermare da nulla, nemmeno alle prove, quando tutto deve ancora trovare il suo posto e anche i dettagli dello studio vengono messi a punto.

Lei, però, sembra avere già le idee piuttosto chiare. Tanto che a un certo punto interrompe tutto per occuparsi di una questione che, evidentemente, non può proprio aspettare.

“Mi sono un attimo fermata qui alle prove perché questa foglia ci fa impazzire”, dice la conduttrice indicando una grande foglia appesa al soffitto e mettendosi a sistemarla.

“La luce è presa?”, chiede poi, mentre in studio tutto prende forma in vista della nuova stagione. Piccoli accorgimenti per far sì che tutto sia perfetto: La Volta Buona è ormai un appuntamento a cui Caterina è particolarmente legata e anche nei momenti che precedono la diretta sembra non voler lasciare nulla al caso.

“La Volta Buona”, un nuovo inizio dopo il periodo di vacanze

Le prove in studio raccontate da Caterina sono il segnale che le vacanze sono ormai finite e che è tempo di tornare a fare sul serio. La Volta Buona riparte lunedì 7 settembre su Rai1 e per la conduttrice si apre una nuova stagione del programma che ormai porta avanti da tre anni.

Sarà infatti la quarta stagione del talk pomeridiano che anche quest’anno accompagnerà il pubblico nel consueto appuntamento del pomeriggio. E, come aveva già raccontato Caterina, qualche certezza non cambia: a partire dal divano arancione, che per lei è ormai un vero punto fermo.

“Il divano arancione non si tocca, le persone hanno bisogno di punti fissi”, aveva detto parlando della nuova stagione spiegando la voglia di non stravolgere quello che negli anni ha funzionato, continuando a portare in studio ospiti, storie e conversazioni.

Il programma torna così a occupare la fascia del pomeriggio di Rai1, a partire dalle 14:05, mantenendo il suo spazio fatto di intrattenimento, attualità e racconti dei suoi protagonisti.

Adesso, però, manca davvero poco. Le luci sono pronte, la musica anche e la squadra è già al lavoro. Caterina deve solo aspettare che si riaccendano le telecamere per riabbracciare il suo pubblico: “La musica c’è, la squadra anche, aspettiamo voi”.