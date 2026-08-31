Quando ricomincia La Volta Buona, Balivo al lavoro per la nuova stagione

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Caterina Balivo

A giugno aveva chiuso la terza stagione de La Volta Buona con grandi risultati, consapevole di aver reso il programma un appuntamento imperdibile per il suo pubblico. Parliamo ovviamente di Caterina Balivo, che si prepara a tornare nel pomeriggio di Rai1 a settembre. La data d’inizio c’è già: la trasmissione prenderà il via lunedì 7 settembre, come di consueto alle 14.00.

La Volta Buona, quando inizia il programma di Caterina Balivo

Caterina Balivo è pronta ad inaugurare la quarta stagione de La Volta Buona lunedì 7 settembre, che partirà, come sempre, alle 14.00. La trasmissione conferma la formula che ne ha decretato il successo: un mix di informazione e intrattenimento, che affronta con leggerezza i temi di attualità e costume.

Nel corso del pomeriggio, il salotto di Caterina Balivo diventerà ancora una volta un luogo di confronto, con tanti ospiti che discuteranno delle ultime notizie di costume: i protagonisti dello spettacolo, della musica e della cultura, saranno chiamati a raccontarsi e a confrontarsi, senza dimenticare tutti quei ricordi legati alla storia della televisione e della canzone italiana, attraverso testimonianze e aneddoti personali. E ancora storie di vita quotidiana, relazioni ed emozioni, con racconti ed esperienze capaci di creare un dialogo diretto con il pubblico e accompagnare i telespettatori nel pomeriggio di Rai1.

“È stata una bella cavalcata”, aveva detto di recente Caterina Balivo ripensando alla stagione appena conclusa. Partito l’11 settembre 2023, La Volta Buona è riuscito a conquistare il suo spazio nel pomeriggio di Rai1, diventando un punto di riferimento per gli spettatori della rete ammiraglia. “Quando dico sì a un progetto spero che sia duraturo”, aveva ammesso, spiegando di aver accettato questa sfida perché convinta dal format. “Altrimenti non avrei accettato, stavo bene dove stavo”, riferendosi all’esperienza soddisfacente a La7, con il quiz Lingo.

“Tornerò a settembre, sul divano arancione che non si tocca, le persone hanno bisogno di punti fissi”, aveva dichiarato la padrona di casa lo scorso luglio a pochi giorni dalla chiusura della stagione. E alle critiche dei detrattori aveva replicato: “La tv è fatta di continuità, ogni giorno affrontiamo tanti temi, non facciamo cronaca nera, siamo un programma “friccicariello”. Se temi e ospiti sono ripetitivi serve anche per creare una sorta di famiglia”.

Le vacanze di Caterina Balivo

Dopo la chiusura de La Volta Buona lo scorso giugno, Caterina Balivo si è goduta le sue meritate vacanze. La conduttrice infatti si è dedicata alla sua famiglia e al relax, spaziando tra mare e montagna. Prima si è concessa qualche giorno con marito e figli in Cilento, dove ha sfoggiato un costume a maniche lunghe che non ha lasciato i suoi fan indifferenti, poi è volata in Val Gardena, tra sport, passeggiate in bici e tanti dolci tipici.

Sia al mare che in montagna la presentatrice Rai non ha mai rinunciato allo stile, dimostrando di essere un’icona anche oltre lo schermo televisivo. “Con voi famiglia virtuale ci vediamo in tv a settembre così come sui social. Stacco a presto”, ha annunciato a fine luglio Caterina, per una pausa anche social. E adesso è il momento di tornare sul piccolo schermo: un’ultima tappa a Palermo per festeggiare l’anniversario con il marito Guido Maria Brera ed è pronta a salutare il suo pubblico tra una settimana.