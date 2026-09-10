La Volta Buona, pagelle 10 settembre: Licia Baroni fa come le pare (9), Rita Rusic senza filtri (8)

IPA Caterina Balivo

Un’altra puntata de La Volta Buona con Caterina Balivo. L’autunno sta arrivando e si vede anche da questo: sono tornati i programmi che ci faranno compagnia praticamente tutti i pomeriggi fino alla prossima estate.

Giovedì 10 settembre nel salotto di Rai1 si parte dalla longevità, con una splendida Licia Baroni che a 106 anni sembra intenzionata a mettere in discussione parecchi consigli degli esperti, e si arriva all’amore con una proposta di matrimonio in diretta. Nel mezzo ci sono Rita Rusic, Anna Moroni, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Alessandra Tripoli e un dibattito parecchio acceso sui bambini al ristorante.

Caterina Balivo, ottima quando lascia parlare gli ospiti. Voto: 7

Caterina Balivo deve tenere insieme una puntata che passa dalla dieta mediterranea alle coppie con trent’anni di differenza, con una deviazione anche sul gelato agli arrosticini. E tutto sommato ci riesce.

Il momento più divertente arriva praticamente da solo. Il professor Giorgio Calabrese racconta la sua colazione, Licia Baroni scuote la testa e Caterina se ne accorge. Da lì viene fuori che la 106enne beve solo un cappuccino, odia i dolci, va a dormire alle due perché guarda Porta a Porta e dorme fino alle dieci.

Più avanti Caterina Balivo nota un’altra ospite che ride mentre ascolta la storia di Omar e Gaia e vuole sapere a tutti i costi cosa stia pensando. Lei inizialmente non lo dice, poi il pensiero arriva: forse era meglio non sposarsi. In questo caso Caterina aveva ragione a insistere perché noi da casa eravamo tutti curiosi.

Licia Baroni, a 106 anni fa praticamente come le pare. Voto: 9

Licia Baroni ha compiuto 106 anni il 31 agosto e ha già un programma chiarissimo: aspettare i 107. Possibilmente, dice lei, “con la testa a posto”.

A tavola non sembra aver seguito troppe regole. Odia i dolci, a colazione beve un cappuccino senza zucchero e la sera non disdegna un bicchierino. Whisky, sambuca: quando il professor Calabrese prova a suggerirle qualcosa di più leggero, lei non sembra particolarmente convinta. Del resto a 106 anni c’è arrivata così.

Licia è stata anche pianista e concertista e continua a fare esercizi con le mani. Le gambe, dopo un incidente, le creano qualche problema, ma cerca comunque di muoversi e di alzarsi da sola. E quando si parla d’amore ha le idee altrettanto chiare: prima bisogna amare sé stessi.

Rita Rusic, la colazione le fa schifo. Voto: 8

La colazione di Rita Rusic sembra uscita direttamente da uno di quei Reel che promettono di farci vivere sani fino a 120 anni: kefir, curcuma, zenzero, mirtilli e semi di chia. Peccato che faccia schifo pure a lei.

Rita lo ammette senza troppi problemi e infatti ha trovato una soluzione: una bella dose di panna montata, rigorosamente senza zucchero. Panna di cui, tra l’altro, è “dipendente” insieme alla sua cagnolina Ada.

Più tardi il discorso si sposta sulla differenza d’età. Rusic conosce bene entrambe le situazioni: Vittorio Cecchi Gori, suo ex marito, aveva 18 anni più di lei, mentre il compagno Cristiano ne ha trenta in meno. E stavolta niente frasi da cioccolatino: per Rita l’età conta.

Con un uomo più grande si è trovata da giovanissima ad affrontare problemi che appartenevano a un’altra fase della vita. Con Cristiano qualche distanza rimane: quando esce con i suoi amici trentenni, racconta, “faccio ridere i polli”. Onesta e implacabile.

Omar chiede a Gaia di sposarlo. Voto: 8

Lui ha 53 anni, lei 24. Omar e Gaia hanno 29 anni di differenza e stanno insieme da quando lei ne aveva 21. Durante il racconto Omar ammette anche la sua paura più grande: avere meno tempo da trascorrere con lei. Poi parte Ti sposerò perché, si inginocchia e tira fuori l’anello.

“Tu sei la scelta della mia vita”, le dice prima di chiederle di sposarlo. Gaia dice sì, lui trema e mezzo studio piange. Compresa Carmen Russo.

Carmen Russo ed Enzo Paolo, quarant’anni dopo ancora così. Voto: 7,5

La proposta di Omar e Gaia manda definitivamente in tilt Carmen Russo, che si mette a piangere e decide immediatamente che vuole sposare Enzo Paolo Turchi per la terza volta.

Lui, poco prima, aveva raccontato di fare movimento ogni volta che può e di occuparsi di tutto in casa perché la moglie “non fa niente”. Carmen ovviamente interviene. Sono insieme da più di quarant’anni e continuano a punzecchiarsi, correggersi e parlare uno sopra l’altra esattamente come una coppia di novelli fidanzatini ma che ormai si conosce fin troppo bene. Poi Enzo Paolo chiude il discorso ricordando che di Carmen si è innamorato quarant’anni fa. E pare proprio non essergli passata.

Anna Moroni si porta i porri da Alghero. Voto: 8

Anna Moroni ha 87 anni, entra in studio e quando Caterina Balivo glielo chiede risponde semplicemente: “Ne ho 87, amore”. Il suo elisir di lunga vita è una quiche di porri. Porri che Anna si è portata direttamente da Alghero perché li aveva comprati lì e non voleva lasciarli. Caterina le fa presente che, volendo, i porri esistono anche a Roma.

Anna però è Anna e quindi racconta anche di aver fatto costruire al marito un orto sopra il tetto dell’autorimessa perché voleva le sue verdure. Poi le chiedono se le sarebbe piaciuto un uomo più giovane di trent’anni. “A chi lo dici”.

Alessandra Tripoli, 15 anni a Hong Kong e nessuno lo sapeva. Voto: 7,5

Parlando dei campi cinesi per dimagrire, Alessandra Tripoli tira fuori un dettaglio abbastanza importante della sua vita: ha vissuto 15 anni a Hong Kong e suo figlio è nato lì. Caterina Balivo cade dalle nuvole. Alessandra, invece, è convinta di averglielo già raccontato.

Ricorda anche il periodo del Covid quando, incinta di otto mesi e mezzo, vide il marito portato in una struttura perché ritenuto potenzialmente positivo.

Più tardi dice la sua anche sui ristoranti child-free. Ha portato suo figlio persino negli stellati, ma senza pretendere che qualcuno lo intrattenesse al posto suo: giochi dietro e genitore pronto a intervenire. Adesso aspetta un altro bimbo, quindi avrà presto modo di verificare se la teoria funziona anche moltiplicata per due.