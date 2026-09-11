La Volta Buona, Caterina Balivo in versione ridotta: perché e quando torna in onda

Caterina Balivo andrà in onda in formato ridotto oggi: il perché è da ricercare in un'importante ricorrenza, i 25 anni dalla tragedia dell'11 settembre

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IPA Caterina Balivo

Cambio di programma nel pomeriggio di Rai1: oggi, venerdì 11 settembre, La Volta Buona andrà regolarmente in onda, ma in formato ridotto. Il programma condotto da Caterina Balivo inizierà alle 14.00, ma saluterà il pubblico già alle 14.35, lasciando spazio a un appuntamento speciale previsto dalla rete in occasione di una ricorrenza particolarmente significativa.

La Volta Buona, perché oggi va in onda in formato ridotto

Cambiamenti nel pomeriggio di Rai1 (e non solo): oggi venerdì 11 settembre l’appuntamento con La Volta Buona subirà qualche variazione. Caterina Balivo infatti andrà in onda con il suo daily show come sempre dalle 14.00, ma in formato ridotto, salutando gli spettatori in anticipo, alle 14.35.

Il perché è presto detto: la rete ammiraglia trasmetterà lo Speciale Tg1: 11 settembre 2001, 25 anni dopo, dedicato al venticinquesimo anniversario degli attentati che colpirono gli Stati Uniti. Lo speciale occuperà la fascia pomeridiana fino alle 16.00, quando la programmazione proseguirà con Il Paradiso delle Signore. Si tratta quindi di una variazione eccezionale rispetto alla normale collocazione de La Volta Buona, che solitamente accompagna il pubblico di Rai1 per quasi due ore.

Nessun cambiamento definitivo però per il programma di Caterina Balivo: La Volta Buona tornerà regolarmente in onda da lunedì 14 settembre al consueto orario, riprendendo la normale programmazione pomeridiana dal lunedì al venerdì. Quella di oggi è soltanto una puntata più breve, necessaria per consentire alla rete di dedicare un ampio spazio informativo alla ricorrenza dell’11 settembre.

Le novità della nuova stagione de La Volta Buona

La stagione 2026-2027 de La Volta Buona è partita soltanto pochi giorni fa, lunedì 7 settembre, con Caterina Balivo nuovamente alla guida del pomeriggio di Rai1. La quarta edizione punta soprattutto sulla continuità, mantenendo la formula che negli ultimi anni ha progressivamente conquistato il pubblico: storie di personaggi famosi e persone comuni, attualità, costume e conversazioni con gli ospiti sull’ormai riconoscibile divano arancione dello studio.

Una delle principali novità riguarda però la parte musicale. Antonio Mezzancella ha lasciato il suo ruolo fisso nel programma e al pianoforte è arrivato Emanuele Fasano, musicista già conosciuto dal pubblico televisivo e apparso anche sul palco del Festival di Sanremo nel 2017.

Anche lo studio è stato preparato con qualche piccolo accorgimento, senza rinunciare agli elementi diventati familiari agli spettatori. Durante le prove generali la stessa Balivo ha mostrato sui social alcuni momenti della preparazione, soffermandosi persino su una grande foglia sospesa che non la convinceva e che ha voluto sistemare personalmente. Il divano arancione, invece, resta uno dei punti fermi della trasmissione: una scelta coerente con la volontà di rinnovare senza stravolgere l’identità costruita nelle prime tre stagioni.

La linea editoriale resta quella di una televisione improntata alla leggerezza e all’empatia, ma senza inseguire a tutti i costi polemiche e scontri. Balivo ha spiegato di voler continuare a fare compagnia al pubblico con uno stile elegante e diretto, prendendo le distanze da una televisione eccessivamente “urlata”.

Le altre variazioni Rai di oggi 11 settembre

Quello de La Volta Buona non è l’unico cambiamento previsto oggi nei palinsesti Rai. Nel pomeriggio di Rai2 sono previsti Squadra Speciale Cobra 11 alle 17, una clip di Radio2 Social Club alle 17.50 e gli appuntamenti con TG Parlamento e TG2 L.I.S.. Alle 19 cambiano inoltre gli episodi previsti di Blue Bloods.

Diverse modifiche interessano anche Rai3. Alle 12.25 è previsto Quante storie, seguito alle 13 dal cortometraggio Avversario al posto di Geo e alle 13.20 da Passato e Presente. Nel pomeriggio, alle 15.10, va in onda il documentario Divine, mentre in prima serata alle 21.20 arriva la serie La legge di Lidia Poët con gli episodi “Fantasmi dal passato” e “Intrigo internazionale”, in sostituzione del film Guida pratica per insegnanti. Alle 23 Quelli che il Cinema anticipa di dieci minuti rispetto all’orario inizialmente previsto, seguito alle 23.20 da Blob.