La Volta Buona, il formato speciale per l’ultima settimana: le anticipazioni

Ultima settimana per Caterina Balivo e "La Volta Buona" prima della pausa estiva: le anticipazioni e il formato speciale

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IPA Caterina Balivo

Ultima settimana di programmazione per La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai1. Dal 22 al 26 giugno, tutti i giorni alle ore 14.00, il programma saluterà il pubblico prima della pausa estiva con una serie di appuntamenti pensati per celebrare l’arrivo della bella stagione.

La Volta Buona, l’ultima settimana prima della pausa estiva: le anticipazioni

Cala il sipario sulla stagione de La Volta Buona: Caterina Balivo è pronta a tornare a settembre, ma per il daily show pomeridiano di Rai1 è il momento di fermarsi per la consueta pausa estiva. Dal 22 al 26 giugno il pubblico potrà salutare la conduttrice e il talk show che per quasi un anno intero gli ha tenuto compagnia ogni pomeriggio con un format pensato per l’occasione.

Sarà una settimana speciale, interamente dedicata alle emozioni, con cinque appuntamenti tra i racconti e i momenti di leggerezza che hanno caratterizzato il salotto televisivo dell’iconico divano arancione. Ospiti nuovi e amici della trasmissione accompagneranno i telespettatori tra storie coinvolgenti e aneddoti esclusivi.

L’atmosfera dell’estate, ovviamente, sarà al centro del programma, con collegamenti in diretta dalle spiagge italiane grazie alla squadra di inviati che racconteranno notizie di costume e società direttamente dai luoghi delle vacanze. Non mancheranno spazi dedicati ai matrimoni vip di giugno, con talk su promesse d’amore, preparativi e curiosità dai protagonisti del momento, in un clima di festa e condivisione.

E le consuete rubriche su benessere, stili di vita, longevità e i temi più vicini al pubblico saranno ancora protagoniste, grazie anche agli esperti che durante la stagione hanno animato le puntate con consigli e testimonianze. L’appuntamento è come sempre per le 14.00 su Rai1, con nuove storie e tanti ospiti pronti a tenervi compagnia ancora per qualche giorno.

La Volta Buona torna a settembre: Caterina Balivo riconfermata alla conduzione

Caterina Balivo tornerà di nuovo a settembre con la quarta stagione del suo talk show: il programma è stato infatti riconfermato nel palinsesto della rete ammiraglia, e del resto non poteva essere altrimenti. La conduttrice è riuscita anche quest’anno a ottenere ottimi risultati in termini di ascolti, e ha ammesso di aver accettato questa sfida perché convinta del format: “Altrimenti non avrei accettato, stavo bene dove stavo (conduceva il gioco Lingo su La7, ndr)”.

E aveva aggiunto: “Quando dico sì a un progetto spero che sia duraturo, oltretutto tornavo in un orario per me sconosciuto. L’obiettivo era farlo diventare un appuntamento fisso (…) Abbiamo poco tempo per prepararla (la quarta stagione ndr.) Visto che siamo ancora in onda, però sicuramente tornerò a settembre. Sul divano arancione che non si tocca“.

Le critiche non sono mancate, ma la conduttrice le ha sempre considerate un punto di forza: “Che ci dicono che ci sono sempre gli stessi ospiti. Ma la tv fatta di continuità, ogni giorno affrontiamo tanti temi, non facciamo cronaca nera, siamo un programma “friccicarello”. Se temi e ospiti sono ripetitivi serve anche per creare una sorta di famiglia”.

Caterina Balivo ora si prepara ad andare in vacanza con la sua famiglia, ma è già pronta per la nuova edizione, con tanti ospiti cari ai telespettatori.